Переговоры в Турции: делегация РФ заявила о готовности к компромиссам

Кремль. / © Associated Press

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Российская делегация в Турции выразила готовность обсуждать компромиссы в ходе переговоров с Украиной.

Об этом заявил глава делегации, советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский.

По его словам, делегация РФ сохраняет рабочий режим перед переговорами в Стамбуле.

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Между тем пресс-секретарь российского генконсульства заявил, что об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент речь не идет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил в Стамбул украинскую делегацию, которую будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров. Сам глава государства не примет участия в переговорах с представителями РФ.

Путин в Турцию не прибыл. Для переговоров он назначил чиновников более низкого звена. Такой состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.

Между тем, президент США Дональд Трамп в своей привычной манере обесценил переговоры, сделав очередное заявление о своей роли. Мол, в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Дата публикации 12:10, 15.05.25 Количество просмотров 243 Буданов знает, ждать ли Путина в Анкаре! Ответ короткий - нет! Эксклюзив ТСН