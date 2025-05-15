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Переговоры в Турции: делегация РФ заявила о готовности к компромиссам
Россия и Украина готовы к переговорам.
Российская делегация в Турции выразила готовность обсуждать компромиссы в ходе переговоров с Украиной.
Об этом заявил глава делегации, советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский.
По его словам, делегация РФ сохраняет рабочий режим перед переговорами в Стамбуле.
Между тем пресс-секретарь российского генконсульства заявил, что об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент речь не идет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил в Стамбул украинскую делегацию, которую будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров. Сам глава государства не примет участия в переговорах с представителями РФ.
Путин в Турцию не прибыл. Для переговоров он назначил чиновников более низкого звена. Такой состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.
Между тем, президент США Дональд Трамп в своей привычной манере обесценил переговоры, сделав очередное заявление о своей роли. Мол, в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.