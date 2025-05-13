Переговоры в Турции об окончании войны: Трамп сказал, кто будет представлять США

Президент США Дональд Трамп о переговорах в Турции / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает «достаточно хороших» результатов от возможных переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.

Об этом он заявил в Саудовской Аравии.

По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио в четверг посетит Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией. Переговоры могут привести к положительным результатам, считает глава Белого дома.

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Сам президент США не уточнил, планирует ли посетить Турцию лично.

Как передает Sky News, чиновник Белого дома подтвердил, что, кроме Рубио, на переговорах также будут присутствовать посланцы Стив Уиткофф и Кит Келлогг.

Чиновник заявил, что Трамп не уедет в Турцию на этой неделе.

Ранее Кит Келлог ответил, присутствует ли Трамп на переговорах в Стамбуле.

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Вчера, 12 мая, Дональд Трамп заявлял, что пока раздумывает, полетит ли в Стамбул на переговоры Украины с РФ.