Переговоры в Стамбуле 16 мая / © Associated Press

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Встреча в Стамбуле Украины и РФ дала минимальный результат, но Москва сейчас может себе это позволить. Ведь все, что происходило в Турции, делалось в целом для единственного зрителя — и это стабильно благосклонный к России Дональд Трамп.

Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что нынешняя тактика России имитировать готовность к мирному процессу, чтобы слишком не раздражать США и одновременно не делать реальных шагов в направлении мира, поскольку он Кремлю сейчас невыгоден.

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«Путин до сих пор считает, что способен захватить больше украинской территории и, соответственно, добиться ощутимых уступок от Киева. И даже что Россия сможет выдержать более строгие санкции. Однако все же предпочитает чрезмерно Трампа не нервничать», — считает СМИ.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ — впервые с 2022 года. Однако существенного прогресса не было.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике Россию за отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, подчеркнув, что вина за срыв инициативы лежит на Москве.

Делегации России и Украины пришли к принципиальному согласию относительно новой встречи, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Однако пока нет деталей, когда она и где именно может произойти.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что одним из ключевых моментов переговоров с российской делегацией было обсуждение прекращения огня.

Он не обнародовал конкретные новости по этому поводу, отметив только, что его команда будет «работать над деталями».

Также Умеров очертил цель Украины на ближайшее время — провести переговоры на самом высоком уровне. По его мнению, следующим шагом должна стать именно встреча президента Зеленского с президентом Путиным.

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