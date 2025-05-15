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Переговоры в Турции: Трамп объяснил, почему Путин отказался от участия
Трамп говорит, что не надеялся на визит российского диктатора в Турцию на переговоры.
Президент США Дональд Трамп высказался о том, почему российский фюрер Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Турцию. Мол, причиной стало его отсутствие.
Об этом американский лидер заявил во время визита в Катар.
По словам Трамп, "зачем ему (Путину - ред.) ехать, если я не еду". Президент США также заявил, что и не надеялся, что диктатор РФ приедет в Турцию.
"Я не планировал туда ехать, но бы я уехал. Я говорил, что не думаю, что он приедет, если я не буду там, и это оказалось правдой. Однако мы имеем людей там, Марк там, он делает фантастическую работу. Я не думаю, что это было возможно, чтобы Путин приехал, если я туда не еду", - заявил Трамп.
Напомним, накануне Дональд Т рамп заинтриговал заявлением о своем участии в переговорах в Турции.
Однако 15 мая, во время визита в Катар, Трамп заявил, что все же может улететь в Турцию. Впрочем, не сегодня, а в пятницу, 16 мая.