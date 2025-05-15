Переговоры в Турции: в МИД Франции назвали "три ловушки" РФ, которые могут сорвать встречу

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег от трех стратегических ловушек, которые могут сорвать мирный процесс между Украиной и Россией.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, главными угрозами являются: проведение переговоров без прекращения огня, попытка навязать Украине демилитаризацию без надлежащих гарантий безопасности и преждевременную отмену санкций против РФ.

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«Именно эти факторы привели к краху стамбульских переговоров 2022 года», — подчеркнул он.

«Лучшее, на что мы можем надеяться от технических дискуссий — это прекращение огня, немедленное, безусловное прекращение огня, которое позволило бы провести надлежащие мирные переговоры. Чего мы хотим избежать любой ценой в этих дискуссиях, которые начнутся в Стамбуле — попасть вместе в три ловушки, которые привели к провалу предыдущих дискуссий три года назад», — добавил министр.

Напомним, 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Параллельно в Стамбуле пройдут переговоры делегаций Украины и РФ.

Президент США Дональд Трамп обещает прилететь в Стамбул 16 мая, если Россия и Украина продвинутся в переговорах.

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Журналисты WSJ обращают внимание на то, что Москва отправила на переговоры в Анкару представителей более низкого ранга, что вызвало сомнения в серьезности намерений Кремля и снизило ожидания какого-либо прогресса в диалоге.