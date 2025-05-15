- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2680
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Турции: в МИД Франции назвали "три ловушки" РФ, которые могут сорвать встречу
В ведомстве считают, что единственное, чего можно добиться во время переговоров в Стамбуле — это прекращение огня.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег от трех стратегических ловушек, которые могут сорвать мирный процесс между Украиной и Россией.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, главными угрозами являются: проведение переговоров без прекращения огня, попытка навязать Украине демилитаризацию без надлежащих гарантий безопасности и преждевременную отмену санкций против РФ.
«Именно эти факторы привели к краху стамбульских переговоров 2022 года», — подчеркнул он.
«Лучшее, на что мы можем надеяться от технических дискуссий — это прекращение огня, немедленное, безусловное прекращение огня, которое позволило бы провести надлежащие мирные переговоры. Чего мы хотим избежать любой ценой в этих дискуссиях, которые начнутся в Стамбуле — попасть вместе в три ловушки, которые привели к провалу предыдущих дискуссий три года назад», — добавил министр.
Напомним, 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Параллельно в Стамбуле пройдут переговоры делегаций Украины и РФ.
Президент США Дональд Трамп обещает прилететь в Стамбул 16 мая, если Россия и Украина продвинутся в переговорах.
Журналисты WSJ обращают внимание на то, что Москва отправила на переговоры в Анкару представителей более низкого ранга, что вызвало сомнения в серьезности намерений Кремля и снизило ожидания какого-либо прогресса в диалоге.