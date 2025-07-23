Переговоры в Турции: Зеленский об обмене и личной встрече с Путиным

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Анкаре (Турция) началась встреча украинской и турецкой стороны в рамках подготовки к переговорам с РФ.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 23 июля.

«Сейчас в Турции уже продолжаются встречи нашей команды — начало с турецкой стороной в Анкаре: ключевые вещи безопасности, которые так важны для наших стран. Ежечасные доклады», — сказал он.

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Зеленский рассчитывает, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле не будет потеряна.

Президент еще раз подчеркнул, что приоритет — подготовка его личной встречи с Путиным.

Также Зеленский подтвердил, что сегодня весь день идет подготовка нового этапа обмена. Когда именно состоится обмен, он не уточнил.

Напомним, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

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