Переговоры в Вашингтоне: к чему будут побуждать Украину на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, где вместе с европейскими лидерами встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

Главной темой переговоров станет поиск путей обеспечения устойчивого и длительного мира в Украине, а также обсуждение результатов саммита Трампа с Путиными на Аляске.

Заставят ли Украину отказаться от территорий и какими будут последствия читайте в материале ТСН.ua.

Ультиматум Путина о войне в Украине

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа кремлевский диктатор Владимир Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод войск ВСУ из территории Донецкой области, об этом сообщил журналист Axios.

Впоследствии, как передает американское издание The New York Times, Трамп озвучил этот ультиматум в разговоре с европейскими лидерами.

Кроме того, он заявил, что это «скорый способ» достичь мирного соглашения. Более того, для завершения войны в Украине президент Владимир Зеленский должен отдать России не только весь регион Донбасса, но и территории, которые сейчас не контролируются Москвой.

Кроме того, СМИ подчеркивают, что демонстрируя приверженность Путину во время саммита, Трамп изрядно возмутил Киев. В то же время, американский президент усилил напряжение между США и Украиной, заявив, что не поддержит вступление Украины в НАТО, и подчеркнул, что Крым «никогда не вернется».

«Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению. Украина должна согласиться на это. Возможно, они скажут «нет», — процитировало издание Reuters президента США после саммита на Аляске.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина юридически не откажется от своих территорий, даже если на это будут давить союзники или партнеры.

Зеленский подчеркнул, что любая уступка под российский диктат противоречит Конституции Украины и невозможна юридически или политически. Все оккупированные территории, включая Крым, остаются целью восстановления суверенитета — прежде всего дипломатическим путем, но без юридического признания их потери.

«Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей. Поскольку территориальный вопрос так важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на трехсторонней встрече: Украина, Соединенные Штаты, Россия» — написал Зеленский Telegram.

Президент Украины напомнил России, что не удалось захватить весь Донбасс за почти 12 лет войны. Зеленский считает, что «реальные переговоры могут начаться там, где находится линия фронта сейчас».

После заседания «Коалиции желающих», Зеленский подчеркнул, что границы государств не должны меняться силой. В то же время, он отметил, что Украина хочет как можно быстрее закончить войну, но не таким образом, как это предлагает Россия.

«Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения», — написал Зеленский в соцсети.

Глава государства добавил, что якобы «безопасные гарантии» в 1994 году не сработали, и не стоило «было отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков».

«Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями заставит Россию к настоящему миру», — добавил Зеленский.

Реакция Европы

В субботу Трамп призвал европейских лидеров не договариваться о прекращении огня с Путиным, а скорее побуждать Зеленского к соглашению с Россией. Он заявил в Truth Social, что лучше добиться полноценного мира, чем временного перемирия, пишет издание FT.

В Европе отметили, что президент США снова резко изменил тон после общения с Путиным. Кроме того, там обеспокоились, особенно из-за возможных территориальных уступок со стороны Украины.

В то же время ряд европейских лидеров полетят в Вашингтон, чтобы вместе с Зеленским присоединиться к переговорам с Трампом.

В частности, будут сопровождать президента Украины: премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони и премьер Финляндии Александер Стубб.

К переговорам присоединятся также генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ожидается, что президенты США и Украины встретятся тет-а-тет в течение часа, после чего начнутся более широкие переговоры Трампа с европейскими лидерами.

Европейская делегация в Вашингтоне попытается понять, какие гарантии безопасности могут предоставить США и возможна ли встреча Зеленского с Путиным при их посреднической роли, сообщает издание Bloomberg.

По информации источников, Зеленский хочет не только избежать конфликта с Трампом, но и выяснить детали требований Москвы, определить сроки возможных переговоров и добиться ужесточения санкций против России со стороны США.

В СМИ европейских лидеров уже назвали «группой поддержки», вспоминая предыдущий неудачный визит Зеленского в Белый дом в феврале.

Там подчеркнули, что европейские лидеры активно инструктировали Зеленского по поводу того, как избежать «раздражения» Трампа во время предстоящей встречи в Овальном кабинете, что должно определить дальнейшую судьбу войны.

К чему будут побуждать Украину на встрече у Трампа

После саммита 15 августа президент США заявил, что будет убеждать Зеленского быстро согласиться на мирный план, поскольку Россия очень большое государство, в отличие от Украины, сообщило агентство Reuters.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения огня в Украине в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что санкции вряд ли заставят Путина уступить, поэтому акцент делается на дипломатии.

Во время выступления на NBC Рубио подчеркнул, что США поддерживают соглашение, предусматривающее признание границ и суверенитета Украины, и назвал полноценный мир оптимальным решением, даже из-за временного перемирия.

Госсекретарь заверил, что если украинцы не хотят отдавать эту территорию, никто их не заставит.

«Украинцы не желают этого отдавать, и никто не толкает Украину к этому… Если мирное соглашение и будет, то оно будет выглядеть не так», — говорит госсекретарь.

Он подчеркнул, что взаимодействие с Россией, «каким бы неприятным оно ни было», неизбежно для окончания войны.

Между тем спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, сообщает Clash Report.

По его словам, эти «уступки не предусматривают поглощения всей Украины. Он также подчеркнул, что вопрос территорий не обсуждался во время саммита на Аляске 15 августа.

«Трамп понимает, что именно украинцы должны решать, как обмениваться землями или договариваться с россиянами о территориях. Поэтому Зеленский и европейские лидеры едут на встречу с президентом США в понедельник, чтобы принять это решение», — заявил Виткофф.

Каковы последствия для Украины от потери части своих земель

Если Украина согласится на условия Кремля, тогда кафиры получат полный контроль над регионом, который частично контролируют уже более 10 лет, пишет FT. Теперь их войска продвигаются самыми быстрыми темпами с ноября.

По данным на сегодняшний день, РФ удерживает около 70% Донецкой области. Тем не менее, западная часть региона со стратегическими городами остается под украинским контролем и имеет решающее значение для обороны восточного фронта.

Бывший офицер британского флота Том Шарп в комментарии изданию The Telegraph заявил, что потеря контроля над Черным морем грозит Украине более серьезными последствиями, чем оккупация Донбасса.

Он подчеркнул, что, несмотря на сухопутные бои, именно морские пути будут определять экономическое будущее страны.

Эксперт также предупредил, что потеря 80% судоходства может сократить ВВП на 10–12%, а с учетом косвенных убытков до 30%.

«Украина не может позволить себе повторение такой ситуации. Важность свободы Черного моря намного больше, чем разделение территорий, которые сейчас являются предметом споров», — отметил Шарп.

Шарп также подчеркнул, что Россия получит стратегическое преимущество, кроме того, последствия для других стран также будут ощутимыми.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что в случае согласия Украины на условия Кремля, ВСУ не смогут безопасно выйти из Донетчины. Эксперты отмечают, что вывод украинских войск из остальной Донецкой области стал бы серьезной стратегической военно-политической уступкой без полного прекращения огня, распространяющегося на дальние удары и всю деятельность на передовой.

В ISW отмечают, что такой шаг может создать серьезные риски как для отводящих украинских войск, так и для украинских солдат в тыловых районах Харьковской области.

«Выведение украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских магистралей и оборонных сооружений, которые будут атакованы российской авиацией, БПЛА и артиллерией по истечении срока прекращения огня», — отмечают аналитики.

Российские атаки могут снизить способность украинских войск сдерживать наступление окупантов. В частности, это усложняет оборону Харьковщины, где враг пытается продвинуться как из Донецкого, так и Луганского направлений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о трехэтапной стратегии, целью которой является проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.

