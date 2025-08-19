ТСН в социальных сетях

Политика
269
Переговоры в Вашингтоне: сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа

СМИ подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа во время сегодняшнего визита.

Дмитрий Гулийчук
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Зеленский и Трамп в Белом доме

Зеленский и Трамп в Белом доме / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и США более десятка раз во время последнего визита в Белый дом.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во время спора в Белом доме в феврале 2025 года Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в том, что он «недостаточно благодарен» за помощь Украине.

В частности, Вэнс сказал Зеленскому: «Вы хоть раз поблагодарили за всю эту встречу?».

Напомним, Владимир Зеленский назвал сегодняшний разговор с Трампом «очень хорошим».

