Переговоры в Вашингтоне: сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа
СМИ подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил Трампа во время сегодняшнего визита.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и США более десятка раз во время последнего визита в Белый дом.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание напоминает, что во время спора в Белом доме в феврале 2025 года Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в том, что он «недостаточно благодарен» за помощь Украине.
В частности, Вэнс сказал Зеленскому: «Вы хоть раз поблагодарили за всю эту встречу?».
Напомним, Владимир Зеленский назвал сегодняшний разговор с Трампом «очень хорошим».