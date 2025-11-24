Переговоры в Женеве: что предусматривает обновленный мирный план США по прекращению войны в Украине

Украина и США согласовали обновленный проект мирного плана по завершению войны / © ТСН.ua

В Женеве (Шейцприя) 23 ноября состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.

По результатам этих встреч Украина и США выступили с совместным заявлением. Обе страны отметили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый мир и справедливый мир.

Также на основе проведенных консультаций, стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине. Окончательное решение и подписание документа должно состояться после личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Что известно о новом мирном плане — читайте в материале ТСН.ua

Обнадеживающее заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности мирного решения российско-украинского конфликта, однако предостерег от преждевременных выводов.

«Действительно ли возможно, что достигается значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной?» Не верьте, пока не увидите сами, но что-то хорошее, возможно, происходит. Бог благослови Америку!», — написал он в своей соцсети.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о достижении огромного прогресса по мирному плану для Украины и заверил, что окончательное решение будет принято «очень скоро».

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Он назвал переговоры с украинской делегацией положительными и продуктивными, отметив, что Трампу о результате.

«Мы разговаривали с ним [президентом США Дональдом Трампом], я думаю, что он достаточно доволен отчетами, которые мы ему предоставили о достигнутом прогрессе», — сказал он.

В то же время в Белом доме сообщили, что США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана. Обе стороны подтвердили, что будущее мирное соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины.

«В результате обсуждений стороны разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение», — говорится в заявлении Белого дома.

Украинская делегация подтвердила свою благодарность за непоколебимую преданность США и президента Дональда Трампа неустанным усилиям Киева, направленным на прекращение войны.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация уже возвращается домой после переговоров в Женеве. По его словам, он ждет полноценный доклад сегодня вечером о ходе переговоров и ключевых акцентов, озвученных международными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

«По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов и тайминга. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной», — заявил Зеленский.

Также, выступая на парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме 24 ноября, Зеленский заявил, что страна переживает «критический момент» на фоне большого политического и медийного давления.

Зеленский отметил, что Путин стремится «легального признания того, что он украл» и сломать принципы территориальной целостности, что является наибольшей опасностью для всего мира.

Война в Украине. Уничтоженный россиянами Покровск / © Associated Press

Президент подтвердил тесную координацию с США и европейскими партнерами для завершения войны. В частности, с Соединенными Штатами скоординированы шаги для сохранения на столе переговоров чрезвычайно важных вопросов: полное освобождение всех украинских заключенных, включая гражданских и похищенных детей, по формуле «всех на всех».

Он добавил, что Украина продолжит искать компромиссы, которые будут только усиливать, а не ослаблять государство

Ранее Зеленский уверял, что позицию Украины «слышат» представители американского президента Дональда Трампа, но предупредил, что российская позиция «стала заходить» из-за украинцев.

«Красные линии Украины»

Министерство иностранных дел Украины 24 ноября сообщило об активной работе по «мирному плану» для Украины.

Представитель МИД Георгий Тихий подтвердил, что основой для документа служат американские наработки. По его словам, переговоры, в частности в Женеве, прошли конструктивно, поскольку американская делегация активно прислушивается к украинскому вкладу, и ряд положений уже находится в процессе детальной проработки и уточнения.

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

В МИД отметили, что существует рабочая «рамка» будущего соглашения, но это еще не финальный текст. Часть вопросов будет обсуждаться на уровне президентов Украины и США.

Отдельно он прокомментировал роль Европы, отметив, что сохранение единства в подходах является ключевым. По его словам, вопросы, касающиеся ЕС, НАТО и коллективных механизмов безопасности, будут вынесены в отдельное направление работы.

«Это решение поддерживают все вовлеченные стороны», — уточнил он.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил «красные линии» для любого будущего мирного соглашения, и назвал какие требования Украина не готова пересматривать на переговорах.

Эти незыблемые принципы включают:

территориальная целостность: никакого юридического признания оккупации Россией;

безопасность ВСУ: отсутствие ограничений на развитие и работу Вооруженных сил Украины;

политический курс: никаких запретов на будущие оборонные или политические союзы (в частности, НАТО);

евроатлантическая интеграция: вступление в ЕС и НАТО должно быть неотъемлемой частью плана для обеспечения долгосрочной безопасности страны.

Время на принятие решения по мирному плану может быть изменено

По данным The Economist, конечный срок для Украины на согласование мирного плана от Дональда Трампа может быть продлен на неделю (после первоначальной даты 27 ноября).

Издание отмечает, что этот новый план может усложнить действия Европы по конфискации замороженных российских активов.

В то же время, Украина и США обсуждают возможный визит президента Зеленского в Вашингтон для личного обсуждения с американским лидером Трампом чувствительных элементов плана, в частности вопрос территорий.

Как отмечают источники «Суспільного» встреча президента Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.

Что говорят в Европе

Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценили существенный прогресс на мирных переговорах по Украине в Женеве, передает Укринформ.

По словам Кошты, встреча США, Украины и представителей ЕС была конструктивной, и достигнут прогресс по ряду вопросов.

Президент Европейского совета Антониу Кошта / © Associated Press

Он подчеркнул, что вопросы, которые непосредственно касаются Евросоюза (в частности санкции и замороженные активы), требуют полного участия и решения ЕС, а также приветствовал усилия президентов Зеленского и Трампа.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер также приветствует прогресс, достигнутый вчера в Женеве на переговорах между США и Украиной, пишет Sky News. В то же время там отмечают, что остались определенные «нерешенные вопросы», которые в «ближайшие дни и недели» будут обсуждены.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия могла активизировать переговорный процесс сейчас только потому, что ее экономика слаба и она не в состоянии вести дальше войну, передает Укринформ.

Также министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, чтобы получить место за столом мирных переговоров, ЕС необходимо принять меры по использованию замороженных российских активов. Этот вопрос требует немедленных действий от ЕС, передает Bloomberg.

«Сейчас самое время принять решение, поэтому следует действовать, иначе Европа потеряет возможность сыграть соответствующую роль», — заявил глава МИД Литвы.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам и сокращению ее оборонных возможностей, отмечает Укринформ.

Канцлер подчеркнул, что любой мирный план для Украины должен быть согласован с европейскими партнерами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

«Европа стоит сплоченно, очень единой в этот, без преувеличения, судьбоносный момент. Существует высокий уровень общего понимания, в том числе в оценке ситуации, которая сейчас складывается в Украине», — отметил Мерц.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел предостерегает, что исключение Киева из процесса может напомнить события 1938 года, когда без участия Чехословакии был подписан Мюнхенский договор.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто считает, что мирный план от США является возможностью завершить войну в Украине, цитирует The Telegraph.

Он призвал каждого европейского политика «полностью и безоговорочно поддержать этот план», отмечает издание.

Документ мирного плана США претерпел изменения

Советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что мирный план США из 28 пунктов в первоначальном виде больше не актуален. По его словам, документ существенно изменили после переговоров между Украиной и США в Женеве.

«Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Каждое замечание украинской стороны получило реакцию», — сообщил Бевз.

Бевз заявил, что украинская делегация столкнулась с масштабными манипуляциями, а документ оброс слухами. Он уточнил, что решение по наиболее сложным и чувствительным пунктам будут принимать президенты Украины и США.

В то же время издание Financial Times сообщает, что первоначальный американский проект мирного соглашения был сокращен до 19 позиций. Какие именно пункты были изъяты, пока не сообщается.

Также медиа отметило, что лидеры ЕС созвали срочный саммит 24 ноября, чтобы обсудить прогресс в Женеве и решить, как двигаться дальше, сообщили чиновники, вовлеченные в подготовку.

При каких условиях сработает «мирный план Трампа»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мирный план от США должен соответствовать законным ожиданиям и потребностям безопасности сторон, не создавая «новой нестабильности».

«Возможно ли достичь согласия относительно этого плана? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том как, и именно это нужно решить», — отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

По его словам, когда будут установлены соответствующие рамки, которые удовлетворят все стороны, это может открыть путь «к долгосрочному решению» конфликта.

В то же время 24 ноября Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В Анкаре проинформировали по итогам разговора, что «Турция будет продолжать свои усилия для завершения российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира».

В Кремле заявляют о «модификации» мирного плана от США

Помощник президента России Юрий Ушаков вечером 24 ноября заявил, что проект мирного плана от США по завершению войны будет изменен.

«Проект американского плана в отношении Украины будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США», — цитируют Ушакова пропагандистские СМИ.

Кремль / © Pixabay

Также он заявил, что многие положения американского плана по Украине, с которым ознакомилась Москва, «представляются приемлемыми».

В то же время он отметил, что России «не подходит» мирный план для урегулирования войны, предложенный странами ЕС. По словам Ушакова, его положения этого документа «не конструктивны».

Кроме того, помощник кремлевского диктатора предположил, что в ближайшее время Вашингтон может выйти на контакт с Москвой для обсуждения деталей американского мирного плана. Однако, «пока конкретных договоренностей нет».

Согласится ли Россия на мирный план по прекращению огня в Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские чиновники и ультранационалисты последовательно отвергают все мирные предложения, включая 28-пунктовый план США, поскольку они не соответствуют максималистским требованиям Кремля. По оценкам специалистов, эти требования предусматривают фактическое уничтожение украинской государственности и существенное ослабление НАТО.

В частности, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 22 ноября подтвердил неизменность этой позиции, ссылаясь на требования Путина, озвученные на саммите в Аляске (август 2025 года — Ред.).

Рябков снова назвал «первичными причинами» войны расширение НАТО и якобы дискриминацию русских в Украине, дав понять, что Москва не отказалась от своих первоначальных военных целей.

Война в Украине / © Getty Images

Кроме того, другие кремлевские чиновники и военные блогеры также отвергли план США как «неприемлемый».

Они отметили, что любая оборонная помощь Украине противоречит цели «демилитаризации» (уничтожение украинской армии — Ред.), а мирное соглашение не должно мешать России захватывать дополнительные территории.

«Совокупность этих заявлений свидетельствует, что Кремль не заинтересован в компромиссах и формирует внутренний информационный фон для отклонения мирного плана», — считают аналитики.

В ISW отметили, что РФ не «вряд ли согласится на любой мирный план, который не предусматривает капитуляции Украины». В то же время там отмечают, что Украина и Запад могут использовать ряд важных слабых мест России, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и пойти на реальные уступки.

