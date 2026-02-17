Переговоры в Женеве: NYT оценила шансы на быстрое завершение войны

Война в Украине / © ТСН.ua

В Женеве 17 февраля стартует третий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, где ключевой темой станет будущее территорий Донецкой области. Стороны сохраняют принципиальные разногласия, и перспективы быстрого завершения войны оцениваются как низкие.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Украина и Россия продолжают мирные переговоры, однако ожидания от них остаются сдержанными. Обе стороны положительно оценивали предыдущие раунды при посредничестве США, хотя они фактически не коснулись самых сложных тем — территориальных вопросов и гарантий безопасности.

Встреча в Женеве — ключевые разногласия между Украиной и РФ

Украинские и российские представители планируют встретиться 17 февраля в Швейцарии для нового раунда переговоров с участием США. В то же время перспективы быстрого завершения войны оцениваются как низкие: боевые действия продолжаются, предыдущие контакты дали минимальные результаты, а ключевые разногласия остаются.

Это уже третья трехсторонняя встреча делегаций примерно за три недели. Два предыдущих раунда в ОАЭ стороны называли конструктивными, но реальным итогом стал лишь обмен пленными — тогда как война в конце месяца входит в пятый год.

Киев и Москва до сих пор не могут договориться по главным вопросам: судьбе украинских территорий на востоке, на которые претендует Россия, а также послевоенных западных гарантий безопасности, которые должны сдерживать возможную новую агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул эти разногласия в своих сообщениях, заявив, что будет «большой ошибкой позволить агрессору что-то забрать», намекая на российские требования по восточным регионам. Он также призвал США активнее работать над гарантиями безопасности, которые осложняются позицией Москвы против размещения западных войск в Украине.

Возвращение Мединского к переговорам — какие ожидания

Посредниками на переговорах в Женеве выступят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Россию будут представлять помощник Кремля Владимир Мединский и представители военной разведки.

Возвращение Мединского — бывшего министра культуры, который возглавлял российскую переговорную группу в прошлом году, — вызвало скепсис в Киеве. Ранее он отличался жесткой позицией и длительными историческими выступлениями, подчеркивая готовность России воевать долго.

В то же время на предыдущих трехсторонних встречах этого года его не было — тогда Россию представляли силовые и разведывательные структуры, что, по словам украинской стороны, сделало переговоры более предметными. глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что тогда разговоры проходили без «псевдоисторических лекций» и были сосредоточены на практических вопросах.

По словам Зеленского, те раунды касались преимущественно технических аспектов возможного прекращения огня и механизмов его контроля. Самые противоречивые темы — территории и гарантии безопасности — фактически не обсуждались.

Ожидается, что теперь переговоры сосредоточатся именно на территориальном вопросе. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это, объяснив возвращение Мединского ролью «главного переговорщика».

Требования Путина относительно завершения войны и позиция Зеленского

Президент России Владимир Путин настаивает, что война не завершится без передачи Москве части Донецкой области, которую Украина до сих пор контролирует. Зеленский неоднократно заявлял, что такое требование неприемлемо, но допускал возможность компромиссов — например, создание демилитаризованной зоны. В то же время опросы показывают, что среди украинцев растет готовность к уступкам из-за усталости от войны.

Москва же считает, что ее медленное продвижение на фронте заставляет Украину соглашаться на соглашение уже сейчас, чтобы избежать больших потерь в будущем.

Киев, в свою очередь, пытается максимально повысить цену российского наступления, нанося значительные потери вражеским войскам. В то же время украинские чиновники заявляют, что администрация президента США усиливает давление на Киев с требованием пойти на компромиссы, чтобы завершить войну до начала лета.

Переговоры в Женеве 17-18 февраля — подробности

Напомним, украинская делегация во главе с Умеровым прибыла в Женеву для трехсторонних переговоров с РФ и США 17 — 18 февраля. Повестка дня охватывает вопросы безопасности и гуманитарные вопросы для достижения устойчивого мира. Зеленский отметил, что Украина поддержала все реалистичные предложения США, включая прекращение огня, однако Россия продолжает штурмы и удары по энергетике. Президент подчеркнул, что агрессия Москвы затрудняет диалог, и призвал партнеров, в частности США, к решительным действиям для реального принуждения агрессора к миру.

Президент США Дональд Трамп накануне сделал странное заявление о том, что Украина должна как можно быстрее присоединиться к переговорному процессу, поскольку именно этого хочет американская сторона. Комментируя ожидания от встречи в Женеве, Трамп отметил важность этих переговоров и призвал Киев не медлить с началом диалога.