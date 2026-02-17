Переговоры в Женеве: о чем договариваются Украина и Россия и какая дата критическая для Трампа

Переговоры в Женеве / © Рустем Умеров

В Женеве 17 февраля стартовал третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. В преддверии встречи снова активизировались дискуссии: есть ли шанс на реальный прорыв или процесс снова сведут к имитации диалога? Не менее активно обсуждают самые разные сценарии — от возможного энергетического перемирия до чувствительных разговоров о территориях. А отдельные западные медиа уже даже называют ориентировочные даты, когда Дональд Трамп якобы хочет увидеть подписание финального мирного соглашения.

Стоит ли ожидать какого-нибудь результата от трехсторонних переговоров — TСН.ua рассказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

Переговоры в Женеве: чего ждать Украине?

Президент США Дональд Трамп уже назвал переговоры в Женеве «важными» и добавил, что «все будет достаточно просто». По его мнению, Украине следует «срочно садиться за стол переговоров». Впрочем, по словам эксперта, подобные заявления со стороны американского политика звучат не в первый раз.

«Мы это не первое слышим, мы это слышим не в последний раз. Я не думаю, что сейчас стоит говорить о каких-то веских прорывах. Я хотел бы в это верить, но пока это выглядит если не фантастикой, то близко к фантастике», — отмечает Денисенко.

По его мнению, для оптимизма по результативности переговоров пока нет оснований.

«В последние дни мы видели достаточно серьезный накат со стороны российских власть имущих. Прежде всего, большое интервью заместителя министра иностранных дел (России — ред.) Галузина, который прямым текстом начал говорить о том, что в Украине нужно вводить временную внешнюю администрацию, которая проведет выборы, а РФ их признает», — объясняет эксперт.

По его словам, речь идет фактически о попытке навязать Украине внешнее управление.

«Там он наговорил многое другое, но по сути это одна часть этой истории. Вторая — это так называемый дух Анкориджа, о котором говорили все: от Лаврова до депутатов Госдумы», — добавляет Денисенко.

Аналитик отметил, что большинство этих заявлений адресовались именно Соединенным Штатам.

«В частности, фраза Лаврова о том, что „нужно по-мужски решить то, о чем мы в Анкоридже договорились“. То есть, другими словами, по состоянию на сегодняшний день говорить о готовности России к реальному разговору, к понятным компромиссам или к реальному решению вопроса мира — пока не приходится», — говорит он.

Закрытый формат переговоров может являться частью российской тактики. Это необходимо для того, чтобы представители РФ могли обсуждать выгодные для себя вопросы, а затем публично заявлять о якобы готовности Украины к переговорному процессу. В то же время, как отмечает Денисенко, на самом деле Россия пока не готова ни к каким реальным и содержательным переговорам.

Донбасс и санкции: два ключевых вопроса

На уточняющий вопрос означают ли разговоры о «договоренности в Анкоридже» давление на Украину по выводу войск из Донбасса, Вадим Денисенко объяснил, что это лишь часть более широкой картины. По его словам, для России не менее важно, чем территориальные вопросы, тема снятия санкций. В то же время эксперт отмечает, что даже в случае давления со стороны Вашингтона США не могут самостоятельно решить санкционный вопрос, ведь значительная их часть зависит от позиции Европейского Союза. Именно поэтому, полагает Денисенко, ключевым фактором остается позиция ЕС.

Однако результаты Мюнхенской конференции показали, что у Дональда Трампа пока нет достаточных рычагов влияния на европейских партнеров, а сам Евросоюз не готов идти на уступки России. В таких условиях, заключает эксперт, вторая часть этого «уравнения» пока не складывается, а перспективы результативных переговоров остаются крайне сомнительными.

Мединский и «клоунада» вместо решений

Отдельно эксперт прокомментировал решение Владимира Путина назначить руководителем делегации Владимира Медынского. По мнению Денисенко, это еще один сигнал о несерьезности намерений Кремля.

«Это говорит только о том, что Путин не всерьез относится к принятию решений. В момент, когда нужно идти на уступки, принимать даже технические, но важные решения — он этого не делает», — объясняет аналитик.

Он напомнил, что ранее переговорную группу возглавлял более влиятельный представитель.

«Когда он понимает, что никаких решений не будет, можно ставить клоуна Мединского, который будет разыгрывать клоунаду перед НАТО и всем миром», — заявляет Денисенко.

Переговоры в Женеве могут стать площадкой для заявлений, но не реальных компромиссов. Россия, по словам эксперта, продолжает действовать в логике давления, ультиматумов и пропаганды, а не поиска мира. В то же время, отсутствие единства в отношении санкций и позиция Европы ограничивают возможности США влиять на процесс. В такой ситуации ждать скорого прорыва не стоит.

Территории, «дух Анкориджа» и роль Трампа

TSN.ua также поинтересовался, не создает ли риск для Украины появление на переговорах темы территорий — особенно с учетом заявлений Кремля и противоречивых сигналов со стороны российской делегации. Вадим Денисенко отмечает, что за последнее время стороны неоднократно меняли риторику содержания переговоров — от энергетического перемирия до территориальных вопросов.

«Пока говорить о возможности решить какие-то вопросы — достаточно сложно. Эти возможности сейчас очень низкие», — подчеркивает эксперт.

По его словам, реальные уступки со стороны Кремля возможны только при жестком давлении со стороны США. Путин может пойти на уступки только тогда, когда на него серьезно нажмет Трамп и что-то ему гарантирует. Именно этим объясняется активное апеллирование России к так называемому духу Анкориджа — как попытки вернуть Вашингтон к предварительным договоренностям и повысить ставки.

«Все зависит от того, насколько Трамп будет готов давить не только на Украину, но и на Путина… На сегодняшний день я не верю в серьезное давление, которое приведет к важным решениям», — отмечает эксперт.

«Прогресс» и энергетическое перемирие

Комментируя предварительные заявления российской стороны о «прогрессе» на переговорах, Денисенко отмечает, что переговорный процесс охватывает десятки разных направлений, а не только вопрос территорий. По его словам, даже минимальные шаги, например возобновление обмена пленными после пятимесячной паузы, уже можно считать положительным сигналом. А вот на энергетическое перемирие Россия не пойдет без существенных уступок со стороны Украины под давлением США.

«В любом другом случае никакого энергетического перемирия не будет», — считает Денисенко.

Выборы во время войны: мифы и реальность

Отдельное внимание в разговоре было уделено теме возможных выборов в Украине. В частности, после публикаций западных медиа появилась информация о якобы ориентире на май.

«Провести выборы до 15 мая теоретически невозможно», — отмечает Денисенко, отметив, что согласно социологическим данным большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время военного положения.

«О готовности общества к выборам мы недавно провели социологическое исследование и обнародовали его результаты на прошлой неделе. По состоянию на сегодняшний день проведение выборов в период военного положения и войны поддерживают примерно 34% граждан Украины. В то же время, большинство выступает против любых подобных инициатив. В таких условиях даже попытка организовать выборы будет выглядеть абсолютно нелегитимной. Поэтому говорить об их проведении в ближайшее время, по моему мнению, не приходится — это скорее мифология, чем реальный сценарий», — добавил он.

Выборы в США и дедлайны для войны

Комментируя публикации американских медиа о возможном завершении войны к лету 2026 года, эксперт отмечает, что такие даты связаны, прежде всего, с логикой президентской кампании в США. По его мнению, Дональд Трамп был бы заинтересован в завершении войны в преддверии активной фазы выборов.

«Июнь-июль — это начало большой кампании. Для него это был бы идеальный момент… Можем ли мы говорить, что к июню он поставил дедлайн? С моей точки зрения, это сродни тыкать пальцем в небо. Критической точкой для него является первое октября, ведь любой информационный сигнал доходит до избирателей примерно через месяц. Поэтому ему было бы крайне важно завершить войну к началу октября. Тогда последний месяц избирательной кампании можно было бы провести под идеей: „Я остановил самую страшную войну XXI века. Однако, по состоянию на сегодняшний день прогнозировать столь далеко, честно говоря, еще рано“, — добавляет он.

Влияние войны на политику США и роль Китая

Что будет, если война не закончится до озвученных дат? Денисенко отметил, что внешняя политика для американского избирателя важна, но не является определяющей. По его словам, результат будет в значительной степени зависеть от того, как распределятся политические силы после выборов.

«Если Трамп теряет Конгресс — это одна история. Если и Конгресс, и Сенат — это вторая. Если все остается, как есть, это третья», — объясняет эксперт.

А вот Пекин, по мнению Денисенко, никогда не согласится на второстепенную роль в переговорах, где ключевым игроком выступают США.

«Китай либо играет на равных с Вашингтоном, либо не играет вообще», — отмечает он.

Денисенко обращает внимание на проблемы в отношениях Украины с КНР. По его словам, в последние годы Киев практически не работал над развитием этого направления.

«Если у нас минусовые отношения с Китаем, трудно рассчитывать, что он будет помогать нам по альтруистическим мотивам», — отмечает эксперт.

Он считает потерю китайского вектора серьезной стратегической проблемой, ведь именно Пекин сейчас имеет наибольшее потенциальное влияние на Владимира Путина.

Россия перед стратегическим выбором

Уже летом-осенью Россия может оказаться перед стратегическим выбором. По словам Денисенко, РФ постепенно входит в глубокий технологический кризис, сопровождающийся проблемами ликвидности предприятий.

«В России сегодня нет людей и технологий, которые могли бы строить экономику на 20 лет вперед», — объясняет он. У Кремля сейчас фактически есть два сценария.

Первый — полное сближение с КНДР и окончательное погружение в китайскую орбиту влияния, что означает изоляцию и технологическую стагнацию. Второй — попытка диверсифицировать связи между Западом и Китаем, используя собственные ресурсы и логистику для возвращения в круг технологически развитых государств. Пока что Путин откладывает принятие окончательного решения, считая, что имеет достаточный запас времени.

Хватит ли России денег на войну?

Оценивая экономическую ситуацию в РФ, Денисенко предостерегает от преувеличенных ожиданий по поводу быстрого коллапса.

«Денег на 2026 год России хватит», — признает он.

В то же время, решающим фактором остается мировая цена на нефть. Если она долгое время будет низкой, кризисные явления могут обостриться к середине 2027 года. Если же цены стабилизируются или вырастут, Москва сможет продержаться дольше.

Также, по словам эксперта, важны будут управленческие решения Кремля и стабильность рубля. Комментируя заявления Трампа о договоренностях с Индией по поводу отказа от российской нефти, Денисенко уточняет, что полного отказа не произошло. Речь идет о возможном сокращении импорта — с примерно 1,4 млн баррелей в сутки до 800 тысяч.

«Даже минус 600 тысяч баррелей для России — это сложно, но не смертельно», — объясняет он.

Слухи о поездке украинской делегации в Россию

Информацию о возможной поездке украинской делегации в Россию с участием США как гарантов эксперт называет безосновательной.

«Это чистый вброс, здесь нечего даже обсуждать», — заявляет Денисенко.

Угрожает ли процессу новый тупик?

«Очень похоже, что мы можем оказаться в тупике. Вероятность результата есть, но она достаточно низкая», — отмечает Денисенко.

В то же время, сценарий выхода Трампа из переговорного процесса во время избирательной кампании он считает маловероятным.

«Представить, что Трамп стреляет себе в ногу и выходит из процесса на выборах, почти нереалистично», — подытожил Денисенко.

Последние новости о переговорах в Женеве

Напомним, 17 февраля 2026 года во второй половине дня в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, Соединенных Штатов и России. Встреча проходит на фоне существенных изменений в составе переговорных групп, что свидетельствует об изменении тактики сторон.

Кроме того, на встрече заметили делегации Франции и Британии. Такой формат может свидетельствовать о поиске компромиссной модели дальнейших консультаций.

Глава делегации подчеркнул, что представители Украины имеют четкий мандат на переговоры.