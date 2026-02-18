Переговоры в Женеве: приблизились ли стороны к соглашению

Переговоры / © ТСН.ua

Делегации Украины, России и США сегодня, 18 февраля, продолжают в Женеве переговоры о прекращении войны. По мнению наблюдателей, признаков быстрого прорыва пока мало.

Об этом пишет Tagessсhau.

Сегодня в Женеве продолжаются переговоры, направленные на прекращение российской агрессии против Украины.

«Признаков быстрого прорыва мало, поскольку позиции воюющих сторон остаются далекими друг от друга», — говорится в сообщении.

Россия продолжает требовать добровольного и полного вывода украинских войск с Донбасса, включая районы, которые не являются оккупированными российской армией. Украинская сторона категорически отвергает это и требует, в свою очередь, чтобы РФ прекратила все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Неизменными остаются ожидания от партнеров надежных гарантий безопасности после войны.

Аналитики считают: поскольку российские атаки на украинские энергетические объекты продолжаются без перерыва даже во время переговоров, достижение соглашения маловероятно.

Уиткофф говорит о «значительном прогрессе»

Специальный посланник США Стив Уиткофф дал положительную оценку вчерашнему раунду переговоров. Он заявил, что первый день принес «значительный прогресс». Уиткофф отметил, что он «гордится» тем, что работает под руководством президента США Дональда Трампа, «чтобы покончить с убийствами в этом ужасном конфликте». По его словам, обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над урегулированием.

Как мы писали, президент США Дональд Трамп возлагает большие надежды на переговоры в Женеве. Он сделал достаточно неоднозначное заявление. Лидер США считает, что Украина должна «немедленно сесть за стол переговоров».

«Это большие переговоры. Это будет очень просто. Слушайте, Украине лучше быстро сесть за стол. Вот и все, что я вам скажу», — заявил он.

Напомним, в Женеве сегодня, 18 февраля, начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией.