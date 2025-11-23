Переговоры в Женеве: США и Европа начали "выглаживать" детали плана Трампа

Флаги США, Украины и ЕС/Иллюстративные фото

Высокопоставленные чиновники из Европы, США и Украины собрались в Женеве в воскресенье, 23 ноября, чтобы обсудить проект мирного соглашения, предложенного Вашингтоном для прекращения войны. Несмотря на то, что Киев и его союзники выразили тревогу из-за значительных уступок в пользу России, американские чиновники сообщили о «положительных и конструктивных» предварительных переговорах с украинской стороной и подчеркнули, что план пока не является финальным.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Ключевые игроки и «неокончательное» предложение

Переговоры в Женеве начались на фоне усиленного давления на Украину. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что президент Зеленский должен подписать документ до четверга, 27 ноября. Этот документ требует от Украины отказаться от части территорий, согласиться на ограничение численности своей армии и никогда не претендовать на вступление в НАТО, что для многих украинцев является формой капитуляции.

В Женеву для участия в переговорах прибыли спецпосланник США Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, а также министр армии США Дэниел Дрисколл. Делегацию Украины возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Перед отлетом Рубио в Женеву Дональд Трамп заявил, что его нынешнее предложение о прекращении войны не является его окончательным предложением, свидетельствующим о возможной гибкости плана.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что к началу основных переговоров в Женеве уже прошли «положительные и конструктивные» координационные встречи между американскими и украинскими чиновниками.

Надежды на «выгодное соглашение» и европейский контрплан

В разговорах также принимают участие советники по национальной безопасности от альянса Е3 - Франции, Великобритании и Германии, а также представители Еврокомиссии и Италии.

По словам американского чиновника, цель переговоров – доработка соглашения.

«Мы надеемся проработать окончательные детали… чтобы разработать соглашение, которое будет выгодно для них [для Украины — ред.]», — заявил американский чиновник.

Он добавил, что «ничего не будет согласовано, пока два президента [Трамп и Зеленский — ред.] не встретятся».

В преддверии встречи европейские и другие западные лидеры заявили, что американский мирный план, поддерживающий ключевые требования России, является лишь основой для переговоров, но нуждается в «дополнительной работе» . Источник в правительстве Германии сообщил, что европейский проект мирного плана, основанный на предложениях США, уже направлены Украине и администрации США.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом переговоров предупредил, что Украина рискует потерять свое достоинство и свободу или поддержку Вашингтона из-за этого плана.