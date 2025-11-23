Переговоры в Женеве: США обвинили Украину в утечке информации — Axios

Скандал со «сливом» информации предшествовал оптимистическим заявлениям в Женеве / © ТСН.ua

Госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану. Однако два источника, осведомленных о переговорах, сообщили, что оптимистичные заявления Рубио и Ермака прозвучали через несколько часов после напряженной встречи в воскресенье утром.

Об этом пишет издание Axios.

По данным журналистов, во время встречи американская сторона обвинила украинцев в утечке негативных деталей плана в американскую прессу. Украинцы согласились опубликовать положительное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию.

Позже в тот же день украинская сторона представила контрпредложение с просьбой об изменениях в плане Трампа, сообщил источник, осведомленный о переговорах.

Источник сообщил, что США выразили готовность внести некоторые изменения на основе украинского контрпредложения.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, президент США Дональд Трамп обвинил украинских лидеров в неблагодарности.

В ответ Зеленский публично ответил на обвинение Трампа в неблагодарности и поблагодарил США.