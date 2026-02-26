- Дата публикации
Переговоры в Женеве: Украина и США готовятся к разговору с РФ
В Женеве в рамках мирных переговоров стартовала двусторонняя встреча делегаций Украины и США, где стороны обсудят экономическую поддержку, обмен пленными и подготовку к трехсторонним переговорам при участии России.
В Женеве продолжается переговорный процесс, в рамках которого началась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов Америки. Стороны намерены согласовать механизмы экономической поддержки Украины, гуманитарные вопросы и будущие контакты с российской стороной.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
Экономическое восстановление и привлечение инвестиций
С американской стороны в переговорах принимают участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию также представляют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.
Вместе с экономической командой правительства делегаты подробно прорабатывают так называемый пакет процветания. Речь идет о конкретных инструментах привлечения инвестиций, механизмах экономической поддержки и долгосрочного сотрудничества для восстановления нашего государства.
Подготовка к переговорам с РФ и обмен пленными
Еще одним очень важным блоком встречи является гуманитарный трек. По словам Умерова, украинская сторона рассчитывает добиться конкретных результатов в вопросе возможных обменов и быстрого возвращения наших граждан домой.
В то же время, чиновники должны обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров, в которых будет принимать участие государство-агрессор.
«Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны — необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом», — отметил Рустем Умеров.
Напомним, Россия не может достичь прорыва на фронте в Украине, а ее экономика испытывает все большее давление. Кремль все больше надеется на политический фактор. На этом фоне США активизируют мирные переговоры и сигнализируют об ограниченном терпении.