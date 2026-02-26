Переговоры в Женеве: Украина и США готовятся к разговору с РФ

В Женеве началась встреча делегаций Украины и США / © Associated Press

В Женеве продолжается переговорный процесс, в рамках которого началась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями Соединенных Штатов Америки. Стороны намерены согласовать механизмы экономической поддержки Украины, гуманитарные вопросы и будущие контакты с российской стороной.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Экономическое восстановление и привлечение инвестиций

С американской стороны в переговорах принимают участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию также представляют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

Вместе с экономической командой правительства делегаты подробно прорабатывают так называемый пакет процветания. Речь идет о конкретных инструментах привлечения инвестиций, механизмах экономической поддержки и долгосрочного сотрудничества для восстановления нашего государства.

Подготовка к переговорам с РФ и обмен пленными

Еще одним очень важным блоком встречи является гуманитарный трек. По словам Умерова, украинская сторона рассчитывает добиться конкретных результатов в вопросе возможных обменов и быстрого возвращения наших граждан домой.

В то же время, чиновники должны обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров, в которых будет принимать участие государство-агрессор.

«Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны — необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом», — отметил Рустем Умеров.

Напомним, Россия не может достичь прорыва на фронте в Украине, а ее экономика испытывает все большее давление. Кремль все больше надеется на политический фактор. На этом фоне США активизируют мирные переговоры и сигнализируют об ограниченном терпении.