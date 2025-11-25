- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 654
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский и Трамп могут встретиться в ближайшее время: Умеров сказал, о чем удалось договориться в Женеве
Умеров назвал встречи в Женеве продуктивными и конструктивными.
Секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал встречи в Женеве. Делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения.
Об этом написал секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил он.
По его словам, делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве. Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.
«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом», — заключил он.
Прежде переговоры с американскими и европейскими партнерами в Женеве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.
"Наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным", - отметил украинский лидер.