Зеленский и Трамп могут встретиться в ближайшее время: Умеров сказал, о чем удалось договориться в Женеве

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал встречи в Женеве. Делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения.

Об этом написал секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил он.

По его словам, делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве. Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

«Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом», — заключил он.

Прежде переговоры с американскими и европейскими партнерами в Женеве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.

"Наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным", - отметил украинский лидер.