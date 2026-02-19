Переговоры в Женеве: в администрации Трампа прокомментировали результаты встречи

Дональд Трамп. / © Associated Press

После трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве был достигнут «реальный прогресс».

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Reuters.

По ее словам, стороны будут и дальше «продолжать совместную работу над мирным соглашением». Левитт отметила, что в скором времени состоится еще одна серия переговоров.

«Прошел очередной раунд трехсторонних переговоров США-Россия-Украина. Достигнут реальный прогресс, обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и в дальнейшем вместе работать над мирным соглашением», — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, американский президент Дональд Трамп считает четырехлетнюю войну в Украине «очень несправедливой не только для россиян и украинцев, потерявших жизнь», но и для налогоплательщиков США, «финансировавших эту войну». В то же время чиновник напомнила, что США все еще продают оружие странам НАТО, которые затем отправляют вооружение в Украину.

Переговоры в Женеве

Переговоры в Женеве продолжались два дня — 17-18 февраля. После первого дня представители агрессорки РФ воздержались от публичных комментариев, но после второй встречи глава делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были «трудными, но деловыми».

Член делегации Украины, глава Офиса президента Кирилл Буданов также назвал переговоры в Женеве «непростыми», но важными. Впрочем, другие детали он не сообщил.

В свою очередь глава переговорной группы Рустем Умеров, комментируя результаты переговоров с Россией, заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, по части — продолжается дополнительное согласование». По его словам, продвижение есть, но «пока без деталей».