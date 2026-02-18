Переговоры в Женеве: в России сделали первое заявление

Кремль. / © Associated Press

Реклама

В Российской Федерации было сделано первое заявление о результатах первого дня трехсторонних мирных переговоров в Женеве.

О встрече высказалась спикер российского МИД Мария Захарова в комментарии росСМИ.

По ее словам, любой шаг, «который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение».

Реклама

Захарова в традиционной кремлевской манере обвинила Киев в якобы «желаниях» сорвать мирный процесс. В то же время она и словом не обмолвилась о российских атаках об Украине накануне встречи в Женеве и циничных требованиях, которые выдвигает Москва.

Напомним, вчера завершился первый день переговоров в Женеве. Впрочем, делегация агрессорки России от комментариев по поводу хода и результатов встречи воздержалась.

Заметим, еще до начала переговоров спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «по итогам контактов во вторник (17 февраля — Ред.) новостей ждать не стоит». По его словам, переговоры по Украине будут проходить «в закрытом для прессы режиме».