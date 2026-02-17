Переговоры в Женеве зашли в тупик — Axios

Делегация страны-агрессорки России на переговорах в Женеве / © Associated Press

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны, состоявшиеся 17 февраля в Женеве, зашли в тупик.

Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня „забуксовали“. Источники отметили, что причиной тому стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским», — говорится в сообщении.

В то же время, польский политолог Даниэль Шелиговский, комментируя этот пост, отметил, что Мединский не новый переговорщик.

«Мединский — не новый, а старый российский главный переговорщик. Он уже возглавлял российскую команду весной 2022 года, и его роль заключалась в том, чтобы препятствовать серьезным разговорам. То, что Путин до сих пор держит его в этой должности, сигнализирует о том, что кремлевский дед не намерен идти на компромисс», — отметил поляк.

Ранее Reuters написали, что территориальные требования Кремля заблокировали переговоры в Женеве.

О чем говорили Украина, США и РФ в первый день переговоров в Женеве, говорится в этой статье.