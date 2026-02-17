Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве / © Рустем Умеров

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США о завершении войны. Российская делегация пока воздерживается от комментариев.

Об этом сообщают Reuters, а также пропагандистские российские агентства со ссылкой на собственные источники.

«Переговоры между Украиной, США и россией в Женеве завершились», — передает Reuters.

Там отметили, что встреча длилась более 4 часов.

В то же время, по информации источников РФ, трехсторонние переговоры продолжались более 6 часов, а по итогам первого дня встреч никаких заявлений от главы российской делегации не предусмотрено. Поэтому российская сторона на данный момент воздерживается от публичных комментариев по поводу хода и результатов переговоров.

Другие детали относительно содержания консультаций или возможных договоренностей пока не обнародованы.

Отметим, что переговоры проходят в трехстороннем формате. В Женеве, в Швейцарии, сегодня, 17 февраля, стартовал третий раунд.

Напомним, как рассказал руководитель аналитического центра «Ділова столиця» Вадим Денисенко, закрытый формат нынешних переговоров в Швейцарии может быть частью российской тактики.