"Переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта": Подоляк ответил Путину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина отказывается от переговоров, а Москва готова к ним.

Подоляк подчеркнул, что настоящие переговоры возможны, когда Россия покинет юг Украины и выведет свои войска.

Об этом он написал в Сети вечером 28 мая.

"Украина отказывается от переговоров", – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и выведет войска", – говорится в сообщении.

"До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, 28 мая Путин в разговоре с лидерами Германии и Франции заявил, что российская сторона якобы готова возобновить переговоры с украинской, а переговоры были приостановлены по инициативе Киева.

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