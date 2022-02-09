Переговоры Веймарского треугольника и поддержка Японией Украины. Пять новостей, которые вы могли проспать

Переговоры Веймарского треугольника и поддержка Японией Украины. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

Франция, Германия и Польша, то есть страны Веймарского треугольника, выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по обеспечению безопасности на европейском континенте. Читать дальше –>

Главной целью стран Веймарского треугольника, в который входят Франция, ФРГ и Польша, является предотвращение войны. Об этом заявил Эммануэль Макрон по завершении встречи президентов стран Веймарского треугольника. Читать дальше –>

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Канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину. Об этом заявил лидер меньшинства в сенате Митч МакКоннелл в эфире телеканала C-span. Читать дальше –>

Палата представителей парламента Японии приняла резолюцию о поддержке Украины, в которой выразила солидарность с украинским народом и подтвердила последовательную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины. Читать дальше –>

Минимум четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в Польшу. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов. Читать дальше –>

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