Переговоры Виткоффа с Путиным ни к чему не приведут: дипломат назвал причины

Стив Виткофф / © Associated Press

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Украине не следует надеяться на переговоры в Москве с участием Стива Виткоффа, поскольку он уже зарекомендовал себя как неудачного дипломата.

Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, передает РБК-Украина.

Он заявил, что Виткофф уже провалил переговоры по Ближнему Востоку и Ирану, отмечаемым как в Израиле и Соединенных Штатах.

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«Он оказал абсолютно медвежью услугу по переговорам с Ираном, по ядерному соглашению, и об этом пишут сегодня и в Израиле, и в Соединенных Штатах. Ожидать от него результата в Кремле, особенно положительного для Украины, это себе дороже называется», — отметил дипломат.

Кроме того, Виткофф подвергся критике после поездки в Москву и предложения в Украину передать четыре региона. Бессмертный заявил, что спецпредставителя Трампа в Кремле «обрабатывали» в духе КГБ-ФСБ, и результат этой обработки был очевиден, поскольку далее он транслировал кремлевские нарративы.

«Создается впечатление, будто ему „вставили чип“ с загруженными файлами из Кремля», — сказал эксперт.

Дипломат считает, что деятельность Виткоффа вредит как Киеву, так и Вашингтону. Он заявил, что Виткофф используется для манипуляций, поэтому нужно требовать его отстранения от переговорного процесса, или донести, что его просто используют.

«С моей точки зрения, глядя на результаты этой встречи, уместно было бы, если они не хотят откровенно требовать его (Виткоффа — ред.) устранения, то хотя бы объяснить на пальцах, что им манипулируют, если он не поддается и не выполняет роль такого манипулятора. подытожил Бессмертный.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет намеченной даты для заключения соглашения об урегулировании войны в Украине.

Мы ранее информировали, что пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не объявляет конкретные сроки или даты прекращения огня.