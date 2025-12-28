Переговоры во Флориде: стал известен состав делегаций Украины и США

Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем клубе Mar-a-Lago / © Associated Press

Во Флориде продолжаются переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и их командами.

ТСН. ua приводит список участников переговоров с украинской и американской стороны.

Переговорная группа Украины

Президент Владимир Зеленский;

Рустем Умеров, секретарь СНБО;

Алексей Соболев, министр экономики;

Генерал Андрей Гнатов, начальник Генштаба ВСУ;

Сергей Кислица, первый замглавы МИД;

Александр Бевз, советник Офиса президента.

Ольга Стефанишина, посол Украины в США;

Переговорная группа США

Президент США Дональд Трамп.

Марк Рубио, государственный секретарь;

Пит Хегсет, министр войны;

Сьюзи Уайлс, руководитель аппарата Белого дома;

генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов;

Джаред Кушнер, советник президента США и его зять;

Стивен Миллер, советник по вопросам внутренней безопасности;

Стив Уиткофф, специальный посланник президента США.

Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок при Администрации общих служб, присутствовавший на переговорах с российскими чиновниками на прошлой неделе.

По состоянию на момент публикации новости переговоры Зеленского с Трампом продолжаются уже 2 часа.

Напомним, Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.