Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
485
Время на прочтение
1 мин
Переговоры во Флориде: стал известен состав делегаций Украины и США
Стали известны все участники на переговорах президентов во Флориде.
Во Флориде продолжаются переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и их командами.
ТСН. ua приводит список участников переговоров с украинской и американской стороны.
Переговорная группа Украины
Президент Владимир Зеленский;
Рустем Умеров, секретарь СНБО;
Алексей Соболев, министр экономики;
Генерал Андрей Гнатов, начальник Генштаба ВСУ;
Сергей Кислица, первый замглавы МИД;
Александр Бевз, советник Офиса президента.
Ольга Стефанишина, посол Украины в США;
Переговорная группа США
Президент США Дональд Трамп.
Марк Рубио, государственный секретарь;
Пит Хегсет, министр войны;
Сьюзи Уайлс, руководитель аппарата Белого дома;
генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов;
Джаред Кушнер, советник президента США и его зять;
Стивен Миллер, советник по вопросам внутренней безопасности;
Стив Уиткофф, специальный посланник президента США.
Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок при Администрации общих служб, присутствовавший на переговорах с российскими чиновниками на прошлой неделе.
По состоянию на момент публикации новости переговоры Зеленского с Трампом продолжаются уже 2 часа.
Напомним, Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.