ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
485
Время на прочтение
1 мин

Переговоры во Флориде: стал известен состав делегаций Украины и США

Стали известны все участники на переговорах президентов во Флориде.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем клубе Mar-a-Lago

Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем клубе Mar-a-Lago / © Associated Press

Во Флориде продолжаются переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и их командами.

ТСН. ua приводит список участников переговоров с украинской и американской стороны.

Переговорная группа Украины

  • Президент Владимир Зеленский;

  • Рустем Умеров, секретарь СНБО;

  • Алексей Соболев, министр экономики;

  • Генерал Андрей Гнатов, начальник Генштаба ВСУ;

  • Сергей Кислица, первый замглавы МИД;

  • Александр Бевз, советник Офиса президента.

  • Ольга Стефанишина, посол Украины в США;

Переговорная группа США

  • Президент США Дональд Трамп.

  • Марк Рубио, государственный секретарь;

  • Пит Хегсет, министр войны;

  • Сьюзи Уайлс, руководитель аппарата Белого дома;

  • генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов;

  • Джаред Кушнер, советник президента США и его зять;

  • Стивен Миллер, советник по вопросам внутренней безопасности;

  • Стив Уиткофф, специальный посланник президента США.

  • Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы закупок при Администрации общих служб, присутствовавший на переговорах с российскими чиновниками на прошлой неделе.

По состоянию на момент публикации новости переговоры Зеленского с Трампом продолжаются уже 2 часа.

Напомним, Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.

Дата публикации
Количество просмотров
485
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie