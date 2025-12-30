Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Офис президента Украины

Встреча во Флориде между президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, казалось, была одной из лучших. Это были их шестые переговоры за год. В течение этого времени отношения между Киевом и Вашингтоном обострились и нуждались в тщательном восстановлении.

Об этом говорится в материале CNN.

Издание отмечает, что в этот день Зеленский был одет в черный компромиссный костюм, который он носил в Белом доме в октябре. Трамп назвал встречу «прекрасной» и спросил, понравилась ли еда ему и его генералу еда, которой их угощали на обеде в резиденции Мар-а-Лаго. Это было совсем не похоже на открытое унижение украинского лидера, которое произошло в Овальном кабинете в феврале этого года.

«И все же под маской вежливости звучала риторика президента США, которая намекала на то, что его позиция по умолчанию на переговорах все еще состоит в том, чтобы давить на Киев, одновременно успокаивая Москву», — говорится в материале.

Территориальный вопрос

Отмечается, что по самому сложному вопросу из всех — территории — Трамп в какой-то момент намекнул, что ее все равно могут «забрать» в ближайшие месяцы, спрашивая: «лучше ли вам заключить сделку сейчас?». Эта фраза, замечает CNN, походила на заявление помощника Кремля Юрия Ушакова, который подытожил разговор между Владимиром Путиным и Трампом чуть раньше: «Учитывая ситуацию на передовой, для украинской власти было бы логически немедленно принять это решение по Донбассу».

Заявление американского президента запомнили в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Трамп, «видимо, напомнил им (украинской стороне), что Украина теряет земли и будет продолжать их терять».

«Кремль и так был уверен в своей способности повлиять на президента США. Накануне саммита на Аляске в августе европейские лидеры настойчиво работали над тем, чтобы убедить Трампа в необходимости прекращения огня перед мирными переговорами, что Москва всегда отвергала. В конце концов, именно Путин победил в этом четырёх спустя, по его случаю, по его случаю, по его случаю, по его случаю, по его случаю. зрения», — говорится в материале.

Тем временем Украина, пишет CNN, выглядит все более открытой для обсуждения территориальных уступок. В частности, Зеленский четко дал понять, что отказ от территории или изменение ее статуса, вероятно, потребует проведения референдума. Однако этого, по его словам, не может произойти без соглашения о прекращении огня продолжительностью не менее 60 дней.

В статье отмечают, что отсутствие прекращения огня означает отсутствие референдума, а отсутствие референдума может означать отсутствие территориальных уступок со стороны Украины и, наконец, отсутствие соглашения.

Между тем, президент США Дональд Трамп описывал диктатора Путина как «очень хорошего» в вопросе Запорожской атомной электростанции, которую Россия захватила в марте 2022-го и с тех пор оккупировала.

Гарантии безопасности

Что касается другого критически важного для Украины вопроса, то состоялся небольшой шаг вперед, пишет издание. Речь идет о гарантиях безопасности.

Заметим, что до сих пор у Киева были лишь устные гарантии участия США в послевоенных гарантиях безопасности, после того, как Трамп изменил свою позицию в августе. Теперь эти гарантии письменные — хотя и имеют 15-летний срок действия, который Зеленский хочет продлить, и все еще нуждаются в одобрении Конгресса. Гарантии не будут означать присутствие американских войск на местах, но по крайней мере, будет поддержка для Европы, если она решит направить свои.

Пока Россия и Украина не смогут собраться для прямых переговоров, которые могут состояться в январе после очередного круга обсуждений с союзниками, все это гипотетически. отверг это утверждение как «очередную ложь», — пишет CNN.

Кроме того, в Кремле снова заявили, что Россия хочет «выведения вооруженных сил режима из Донбасса за пределы своих административных границ». Это включает в себя территорию, которую РФ не смогла оккупировать почти четыре года войны.

«И все же в этом ныне в значительной степени предполагаемом цикле нельзя исключать внезапные изменения. В октябре разочарованный Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов, что привело к падению цен на российскую нефть до самого низкого уровня с момента вторжения в феврале 2022-го», — подчеркивается.

Напомним, ранее издание CNN назвало основные моменты состоявшейся 28 декабря новой встречи Зеленского и Трампа. в личной резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго (Флорилл). Оба президента подчеркнули, что процесс сложен и займет больше времени. Более того, Трамп, несмотря на ни что, выразил относительно благосклонное отношение к позициям агрессорки России, но также похвалил Зеленского и в очередной раз подчеркнул, мол, уверен, что мир близок.