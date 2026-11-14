Переговоры выходят на новый уровень, но есть одно «но»: что придумал Путин после встречи с посланниками Трампа

Кушнер, Виткофф и Путин. / © Associated Press

Реклама

Спецпосланник президента США Стив Виткофф после встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил, что стороны достигли «прогресса», к которому стремится американский лидер. И этот прогресс — это вовлечение представителей Европы в переговорный процесс по завершению войны.

Об этом говорится в анализе американского вещателя CNN.

Реклама

В статье подчеркивают, что почти два года Европа фактически оставалась в стороне от переговоров с РФ по прекращению войны в Украине. Впрочем, после поездки в Москву посланников Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера ситуация может измениться. Российская сторона, похоже, согласилась допустить европейцев в переговорный процесс.

Реклама

Такое решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Европа должна быть полноценным участником следующего раунда переговоров, а не проводить отдельные консультации, ведь война происходит на континенте.

«Важно, чтобы в следующий раз, на следующей встрече, Европа была в переговорной команде, а не в стороне. Она должна иметь право голоса», — заявил Зеленский.

Участие Европы в переговорах

В свою очередь европейцы очень скептически относятся к обязательству России найти дипломатическое решение для мира. Впрочем, в Брюсселе все же рассматривают включение европейского элемента в будущие мирные переговоры как положительный шаг, а также давно назревшее признание того, что Вашингтон не может сделать это своими силами.

«Я думаю, что после почти двух лет переговоров между США и Россией они теперь осознали, что Европа здесь большой игрок. Мы те, кто поддерживал Украину, и мы ввели санкции, и у нас замороженные (российские) активы. Поэтому, очевидно, что без нас любое существующее соглашение не может быть реализовано», — высказалась главная дипломат ЕС Кая Каллас.

Реклама

В то же время именно состав делегации стал предметом острых дискуссий внутри Европы. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что интересы Брюсселя на переговорах будут представлять институты ЕС, а также страны так называемой группы E5 — Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Заметим, что посланец Джаред Кушнер обратил внимание на трудности, которые могут возникнуть при согласовании совместного представителя Европы. По его словам, договориться об одном человеке, который будет говорить от имени всех европейцев, может быть даже сложнее, чем добиться согласия России на их участие в переговорах.

«Официальное вовлечение европейских представителей в переговорный процесс приветствуют в Киеве и Брюсселе. Впрочем, само их присутствие за столом переговоров не обязательно приблизит к завершению войны», — отмечает CNN.

Требования и ультиматумы Кремля

Впрочем, Россия впоследствии отрицала, что окончательно согласилась на участие Европы в переговорах. Спикер Кремля Дмитрий Песков нагло заявил, что перед допуском к предстоящим переговорам европейские страны должны продемонстрировать свою «готовность внести вклад в мирный процесс».

Реклама

В статье CNN отмечают, что европейские лидеры традиционно занимают жесткую позицию по отношению к Москве: призывают к наказанию РФ за развязанную полномасштабную войну, также требуют от Кремля вывести войска со всей украинской территории.

«Однако, если за столом переговоров Европа будет только повторять эти принципиальные требования, не предлагая конкретных путей достижения компромисса, шансы на прорыв в диалоге с Кремлем станут еще меньше. Это фактически отметили и в Москве», — говорится в анализе издания.

В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцы «должны определиться, хотят ли мира, или продолжения войны». Мол, сейчас «все их практические действия свидетельствуют именно о последнем».

В то же время уже появляются первые признаки того, что Москва, даже согласившись допустить представителей ЕС к переговорам, продолжает настаивать на своих максималистских требованиях. В частности, Кремль вновь поднимает вопрос отвода сил НАТО из Восточной Европы и категорически выступает против возможного размещения миротворцев, которые должны контролировать соблюдение прекращения огня вдоль линии фронта.

В частности, об этом свидетельствуют и заявления хозяина Кремля Владимира Путина. Он бросил очередные обвинения в адрес Европы, обвинив в нежелании мира. По его словам, после подписания мирного соглашения европейские страны якобы планируют разместить в Украине свои войска, что, по его мнению, будет означать продолжение войны.

Таким образом, Кремль может использовать привлечение Европы к переговорам для затягивания процесса и продвижения собственных максималистских требований, продолжая обстреливать украинские города. Похоже, Москва рассчитывает еще на одну зиму изнурительной войны и попытку усилить давление на Украину.

Мирные переговоры — последние новости

В Москве 12 ноября Путин встретился с посланниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, во время переговоров глава Кремля снова пригрозил иностранным военным в Украине. Их присутствие, говорит диктатор, будет «означать продолжение войны».

Впрочем, по словам американских переговорщиков, Путин пошел на неожиданный шаг — он согласился допустить представителей Европы в следующий раунд переговоров. По плану это произойдет уже до следующей встречи. Вашингтон называет это важным шагом.

Издание Bloomberg сообщило, что Европа определила представителей для переговоров с РФ . ЕС и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах.

Новости партнеров

Новости партнеров