Переговоры за длинным столом подальше друг от друга: о чем Путин и Макрон договариваются в Москве — видео

Переговоры за длинным столом подальше друг от друга: о чем Путин и Макрон договариваются в Москве — видео

Это первая за 2 года живая встреча президентов.

В России третий час продолжаются переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, прилетевшего в Кремль из-за ситуации у украинских границ.

Видео и фото встречи публикуют в Telegram-каналах. На сайте Кремля появились краткие переговорные заявления, французская сторона официально еще не комментирует встречу.

Как видно из размещенных видео, президенты сидят далеко друг от друга за длинным белым столом. Президент России Владимир Путин с одного края стола, Макрон – с другого. Начиная беседу, что интересно, Путин обратился к французскому лидеру на ты: "Уважаемый господин президент, дорогой мне, я очень рад тебя видеть". Макрон во вступительном слове сказал своему российскому коллеге, что надеется, что переговоры приведут к "полезному ответу" вокруг ситуации с Украиной.

Путин напомнил Макрону, что он не первый президент Франции, пытающийся разрешить военный конфликт. "Франция принимает участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники. Я вижу, сколько усилий лично ты делаешь для того, чтобы решить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", — сказал Путин Макрону.

В ходе переговоров Путин и Макрон говорят о ситуации в политической, гуманитарной, торговой и сферах безопасности. Президент страны-агрессора во время разговора назвал гибридную войну на востоке Украины, которая уже длится 8-й год, внутриукраинским кризисом.

В свою очередь французский лидер Эммануэль Макрон заявил, как сообщает France24, что единственным путем для достижения безопасности в Европе является дипломатический диалог, который будет продолжаться и дальше. Макрон надеется на выработку единого решения как для Москвы, так и для Европы. "Диалог — это единственное средство, позволяющее достичь подлинной стабильности и безопасности для европейского континента", — сказал Макрон.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил: "Нужно быть реалистичными, односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".

Между тем, Россия не ожидает решительного прорыва от переговоров между Путиным и Макроном. Но Москва ожидает, что лидер Франции предложит пути ослабления напряженности в Европе.

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