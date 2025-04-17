Переговоры зашли в "длинный тоннель": Le Monde о будущем Украины

Прекращение огня в Украине: / © Associated Press

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Спустя почти два месяца после того, как Дональд Трамп официально начал мирные переговоры между россиянами и американцами относительно судьбы Украины, серия саммитов и встреч на всех уровнях между западными союзниками Киева все больше напоминает длинный бесконечный тоннель.

Об этом пишет Элис Винсент, корреспондентка в Le Monde в своей статье.

Главная причина этого паралича хорошо известна: полное отсутствие прозрачности дискуссий между Москвой и Вашингтоном, из которых эти союзники остаются исключенными.

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Сами переговоры охватывают более широкий круг вопросов, чем кажется на первый взгляд, поскольку Россия стремится пересмотреть всю систему безопасности на европейском континенте.

В то же время, на стороне союзников существует много других факторов, блокирующих прогресс, создавая риск того, что все сторонники Киева окажутся в опасной игре в «дипломатическую фикцию». По словам журналистки, на это все чаще жалуются военные и дипломатические источники.

Разногласия между Лондоном и Парижем в вопросе миротворцев

Примером этого являются разногласия по отправке войск на Украину после прекращения огня. Несмотря на желание Парижа и Лондона объединить усилия по достижению этой цели, их штабы не совсем сходятся во мнениях относительно необходимых ресурсов.

Французы больше склоняются к сухопутному варианту. Присутствие войск в Румынии с 2022 года (около 1 000 солдат) и выстраивание с тех пор целого контура логистической поддержки со стороны Франции сделают этот вариант более простым.

Британцы, со своей стороны, предпочли бы менее фронтальный сценарий, объединив воздушные и морские ресурсы, поскольку их армия имеет очень ограниченные человеческие ресурсы.

В Лондоне, как и в других столицах, идея отправки обычных сухопутных войск за исключением сил специального назначения также считается политически рискованной.

Отсюда идея, выдвинутая в последние несколько недель поддерживаемыми Великобританией группами — договориться о создании бесполетной зоны, которая, согласно некоторым картам, проведет линию от Беларуси до Черного моря, которая проходит к востоку от Киева и Одессы.

Европа не может найти денег для Украины

Кроме этих разногласий, существуют и конкретные сомнения в бюджетных последствиях таких мер. Согласно цифрам, подготовленным в Париже, в зависимости от определенных вариантов, отправление сухопутных войск может означать инвестиции в размере до 2 или 3 миллиардов евро, что более или менее эквивалентно расходам на операцию «Бархан» в Сахеле (2014-2022), то есть около 1 миллиарда евро в год.

Позиция США

Однако для многих союзников способность финансировать эти гарантии безопасности для Украины в значительной степени зависит от другого важного вопроса — пересмотра американского военного присутствия в Европе в рамках объявленного ими поворота в сторону Азии.

На данном этапе Вашингтон не дает никаких указаний по поводу возможного вывода до 20 000 военнослужащих.

Дискуссии о введении войск — это лишь вершина айсберга в более жестких переговорах о «милитаризации» Украины, о чем все чаще откровенно признают многие европейские источники. Это означает, что после окончания войны Киев останется крепким барьером против России. Это включает смену армии — через возможное снижение призывного возраста — уровень подготовки украинских войск и, прежде всего, характер и размер арсеналов Украины, которые непосредственно связаны с приобретением и обслуживанием оружия.

Но и здесь европейцы продвигаются медленно и недостаточно солидарно вперед. Для того чтобы Киев мог получить оружие, ему нужны деньги или поставщики. Эта возможность во многом зависит от дискуссий о европейском перевооружении. Однако нет консенсуса относительно источников финансирования этого перевооружения.

Европейский Союз, НАТО и национальные парламенты могут начать синхронизацию своих повесток с принятием бюджетов только летом или даже осенью.

Все эти коридоры обсуждений в конце концов наталкиваются на новую реальность — конфликт замедляется, и украинская оборонная промышленность достигает зрелости. В то же время, Киеву до сих пор катастрофически не хватает определенной техники, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Ранее эксперт Defense Express предупредил, что Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения.