Переговоры Зеленского и Эрдогана: о чем договорились с Турцией

Зеленский и Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудили двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Речь шла о важности совместных и скоординированных действий с целью усиления защиты жизни и безопасности людей в каждой части света.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram .

Переговоры Украины и Турции – первые результаты.

По словам главы государства, стороны:

Реклама

договорились о новых шагах в сотрудничестве безопасности — это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт.

«Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализуют детали», – сказал он.

обсудили практические шаги по реализации совместных проектов в строительстве газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

«Благодарен Президенту и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Ценим наше тесное взаимодействие на протяжении всех этих лет, которое позволяет нам работать над действительно серьезными проектами, которые могут усилить весь наш регион», - отметил украинский лидер.

Ранее Эрдоган сделал тревожное заявление о «путь к миру» в Украине. Он подчеркнул, что мирные инициативы не должны испытывать препятствий. Во время разговора с Владимиром Путиным он призвал стороны воздерживаться от эскалации напряженности и обратил внимание, что атаки на гражданские суда в Черном море вредят стабильности региона. Эрдоган подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.