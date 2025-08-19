Переговоры Зеленского и Путина не приблизят к миру: политолог рассказал почему

Путин и Зеленский / © ТСН

Немецкий политолог Андреас Умланд заявил, что переговоры между Украиной и Россией не имеют шансов на успех. По его мнению, Кремль не пойдет на уступки без дополнительных санкций и новых побед Вооруженных Сил Украины.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Киев24.

Эксперт подчеркнул, что позиции сторон слишком разнятся. В частности, Путин требует отвода украинских войск и официального признания оккупации Крыма, тогда как Киев категорически отказывается на это соглашаться.

«Здесь нет точек соприкосновения. Украина не уведет войска и не передаст территории, а Россия не готова на компромисс», — объяснил Умланд.

По его словам, без усиления давления на Кремль переговоры будут оставаться лишь формальностью и не приведут в мир.

Напомним, возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может пройти в Венгрии. После переговоров 18 августа в Вашингтоне и Дональд Трамп и Зеленский выразили надежду, что саммит станет шагом к трехсторонним переговорам с Путиным.

Вечером президент США сообщил в соцсетях, что уже провел телефонный разговор с российским лидером и начал процесс организации переговоров между Путиным и Зеленским, после которых состоится трехсторонний саммит.

По данным источника в европейской делегации, Трамп заявил европейским партнерам, что именно Путин предложил подобную последовательность событий.

«Несмотря на то, что Кремль официально еще не подтвердил свое согласие, представитель администрации США отметил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в Венгрии», — сообщает издание.