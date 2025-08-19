Переговоры Зеленского и Путина: Трамп сказал, состоится ли встреча

Трамп, Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, встреча двух лидеров может состояться в более положительном тоне, чем ожидалось даже в Вашингтоне.

Об этом он сказал FoxNews.

«Возможно, они ладят немного лучше, чем я думал. Иначе я бы организовал встречу троих, а не двоих», — заявил Трамп.

Американский президент напомнил, что в отношениях Киева и Москвы долгое время царила «огромная неприязнь». Однако нынешние переговоры, по его мнению, могут открыть путь к новым договоренностям.

В то же время Трамп подчеркнул, что США находятся «в 7000 милях от событий» и их роль должна оставаться вспомогательной.

«Я вроде договорился о ней (встрече — ред.) с Путиным и Зеленским. И знаете, именно они должны решать все. Мы, честно говоря, в 7000 милях оттуда», — сказал Трамп.

Он также напомнил, что во время предыдущей администрации Соединенные Штаты потратили сотни миллиардов долларов на поддержку безопасности в Европе.

«Это самая большая, самая плохая ситуация со времен Второй мировой войны. Ничего даже близкого не было», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что окончательное решение относительно дальнейших шагов остается за Путиным и Зеленским, а мир ожидает возможных последующих встреч.

Напомним, политолог Андреас Умланд считает, что переговоры между Украиной и Россией обречены на провал. По его убеждению, Кремль не пойдет ни на какие уступки без более жестких санкций и новых успехов Вооруженных сил Украины.

Эксперт отмечает, что позиции сторон слишком далеки друг от друга. В частности, Владимир Путин требует отвода украинских войск и признания оккупации Крыма, тогда как Киев категорически отвергает такие условия.

При этом не исключается проведение встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. После переговоров в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп и Зеленский выразили надежду на то, что этот саммит сможет стать шагом к трехсторонним переговорам с Кремлем.