Переговоры Зеленского и Путина: в НАТО назвали условие

Союзники будут в дальнейшем помогать Украине.

Украина сможет начать переговоры с РФ по условиям силы. Теперь стратегия НАТО заключается в военной помощи Киеву.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец, что он сделает это с позиции силы", — подчеркнул политик.

По его словам, союзники предоставляют Украине военную помощь, чтобы дать отпор врагу. Рютте подчеркнул, что Североатлантический союз не позволит Кремлю достичь своих планов.

"На восточной линии россияне достигают небольших успехов, но значительной ценой. Я каждый день поражен изобретательностью Украины, ее креативностью, способностью придумывать новые идеи", — заявил генеральный секретарь НАТО.

США и другие страны оказывают значительную помощь Украине, добавил Рютте.

Как сообщалось, министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтоне заявила о "реальной усталости" на Западе от войны в Украине. В частности, от помощи и поддержки. Западные государства все чаще надеются на некую форму разрешения конфликта.

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