С момента вступления в должность президента США в январе этого года Дональд Трамп трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы попытаться проложить путь к прекращению войны России против Украины.

Американское издание NBC News размышляет над тем, станет ли сегодняшний саммит во Флориде настоящим поворотным моментом или еще одним раундом дипломатии с высокими ставками, из которого Зеленский мало что сможет извлечь.

В издании напомнили, что каждая предыдущая встреча Трампа и Зеленского была связана с высокими ожиданиями, но не давала конкретных результатов, а иногда даже казалось, что она откладывает решение проблемы.

Украинский чиновник, знакомый с планированием воскресной встречи Зеленского и Трампа, сообщил NBC News, что кроме гарантий безопасности для Украины, украинцы готовятся обсудить экономическое восстановление разорванной войной страны.

Также ведутся переговоры о проведении совместной пресс-конференции с Трампом и Зеленским, не обязательно для объявления чего-то нового, а для обсуждения результатов встречи, сказал украинский чиновник.

Тем не менее, ожидается, что лидеры двух стран смогут сказать что-то новое в воскресенье, после лет тупика и более миллиона погибших.

Как утверждает Мориц Брейк, старший научный сотрудник Центра передовых исследований безопасности, стратегии и интеграции, с европейской и украинской стороны «то, о чем мы сейчас говорим, имеет гораздо больше сущности, чем раньше».

«Зеленский четко продемонстрировал свою готовность к компромиссу, к определенной сделке, особенно когда есть перспектива будущей стабильности с гарантиями безопасности США», — сказал он NBC News.

По словам эксперта, главный вопрос: действительно ли Россия готова уступить или согласиться на честный мирный план на условиях, приемлемых также для Украины.

«Это то, чего мы не можем увидеть на данный момент», — добавил он.

В воскресенье Зеленский в своей заметке в Telegram написал, что «многое можно решить до Нового года», но «будут ли приняты решения, зависит от наших партнеров».

На прошлой неделе он очертил элементы обновленного предложения, которое предусматривает потенциальный вывод войск Украины с территории Донбасса без признания захваченных районов российской территорией и с созданием на их месте демилитаризованной зоны.

Кроме того, Зеленский стремится получить от США юридически обязывающие гарантии безопасности, направленные на предотвращение дальнейших вторжений России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где вечером (по киевскому времени) 28 декабря он должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.