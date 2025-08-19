ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Переговоры Зеленского в Белом доме и атака РФ на Кременчуг: главные новости ночи 19 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Зеленский в Белом доме

Зеленский в Белом доме / © Офис президента Украины

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 августа 2025 года:

  • Зеленский сообщил, встретится ли с Путиным Читать далее –>

  • Зеленский ответил, как будет решаться вопрос территорий Читать далее –>

  • Возможна встреча с Путиным и обсуждение гарантий безопасности: что сказал Зеленский после переговоров с Трампом (видео) Читать далее –>

  • Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами: главные акценты Читать далее –>

  • Ночная атака на Кременчуг: десятки дронов-камикадзе и ракеты привели к взрывам Читать далее –>

