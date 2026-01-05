Переход на военные рельсы или подготовка к миру: политолог раскрыл план кадровых ротаций

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Украина начала большое переформатирование власти из-за вызовов войны и требований международных партнеров. Такие кадровые решения показывают, что Киев готовится к разным вариантам будущего, в том числе и к возможным переговорам о мире.

Такое мнение 24 канала высказал политолог Игорь Чаленко. Он добавил, что сейчас Украина должна демонстрировать максимальную стойкость и силу, ведь параллельно ведутся разговоры о возможном приближении мирных договоренностей.

Мирный трек и условия для выборов

Комплексные изменения, которые сейчас происходят, показывают, что Украина готова к разным сценариям. Особенно учитывая дискуссии о мирном треке, где звучат заявления, что 90% соглашения якобы уже готовы.

Реклама

Политолог напомнил, что в пакете потенциальных решений фигурируют вопросы проведения президентских выборов и референдума, однако базовым условием для этого остается гарантированный режим прекращения огня, которого пока нет.

«Сейчас внешний фактор активно давит на тему выборов, но без устойчивого режима тишины это невозможно реализовать», — политолог эксперт.

Кадровая логика: переход на «военные рельсы»

По мнению Чаленко, цель кадровых решений сформировать надежный политический каркас безопасности и продемонстрировать, что Украина окончательно переходит на «военные рельсы».

«Это очень серьезный проактивный шаг президента. Пока не все решения озвучены, но логика очевидна — усилить позиции Украины, в том числе и в мирном треке, где Россия пытается показать, что способна продолжать войну», — подчеркнул он.

Реклама

Приоритет обороны и предотвращение дестабилизации

Отдельно Чаленко обратил внимание на предложение Михаилу Федорову возглавить министерство обороны. По слухам он якобы должен заниматься преимущественно избирательной кампанией.

«Если такого человека переводят на топ управленческий пост по обороне, то это и есть четкая расстановка приоритетов. Однако это не означает, что Украина отказывается от выборов в целом, это просто показывает, что мы готовы к разным вариантам и сценариям», — добавил винг.

По словам политолога, Киев одновременно готовится к возможным политическим процессам, но и страхует государство от сценария внутренней дестабилизации.

Что предшествовало

Напомним, накануне, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя офиса президента Кирилла Буданова.

Реклама

В тот же день в вечернем обращении президент сообщил, что предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Тогда же стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль станет следующим вице-премьером — министром энергетики Украины.

3 января президент Зеленский сообщил, что первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.