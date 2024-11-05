Перехват российских ракет над Украиной: Сикорский озвучил очень важное заявление

В скором времени НАТО может рассмотреть вопросы.

На ближайшей министерской встрече НАТО может быть поднят вопрос перехвата российских ракет над Украиной силами стран-членов Альянса

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

"На следующей неделе состоится очередная министерская встреча НАТО. Возможно, этот вопрос будет включен в повестку дня", — сказал он.

Польский министр подчеркнул, что обсуждение возможности уничтожения ракет вне украинской территории следует рассматривать в контексте самообороны. По словам Сикорского, по этой просьбе Киева могут существовать разные мнения. Именно поэтому сбыт ракет РФ над Украиной требует обсуждения и согласований в кругу союзников.

Кроме того, Сикорский прокомментировал запрос президента Украины Владимира Зеленского о возможности сбивания летающих в направлении Польши российских ракет еще до пересечения границы страны. Он отметил, что здесь возникает вопрос, где начинается и заканчивается право на самооборону.

"Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она над нашей территорией? В этом случае нет сомнений, но тогда могут возникнуть риски, как произошло в Пшеводуве, где обломки ракеты нанесли ущерб, ранили или даже убили людей", — сказал Сикорский. .

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что на уровне НАТО нет решения о сбитии российских ракет над Украиной. Одна страна – член Альянса – не может принять его.

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