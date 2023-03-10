Переизбрание Си Цзиньпина и подробности переговоров об "Азовстали": главные новости ночи 10 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 марта 2023 года:
- Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз переизбрался на пост главы Китая .
- "Сердце войны": как происходили тайные переговоры украинцев с российскими генералами, завершившие осаду "Азовстали" — CNN Читать далее –>
- СБУ задержала должностных лиц ГП "Антонов": препятствовали деятельности украинских военных — СМИ Читать далее –>
- В Мариуполе люди стоят в очередях за миской супа, а во время оформления на работу нужно вспомнить о «националистах» .
- Протесты в Грузии: участники акции снова соберутся перед парламентом Читать далее –>
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