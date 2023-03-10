Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Переизбрание Си Цзиньпина и подробности переговоров об "Азовстали": главные новости ночи 10 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
8182
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Переизбрание Си Цзиньпина и подробности переговоров об "Азовстали": главные новости ночи 10 марта 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 марта 2023 года:

  • Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз переизбрался на пост главы Китая .
  • "Сердце войны": как происходили тайные переговоры украинцев с российскими генералами, завершившие осаду "Азовстали" — CNN Читать далее –>
  • СБУ задержала должностных лиц ГП "Антонов": препятствовали деятельности украинских военных — СМИ Читать далее –>
  • В Мариуполе люди стоят в очередях за миской супа, а во время оформления на работу нужно вспомнить о «националистах» .
  • Протесты в Грузии: участники акции снова соберутся перед парламентом Читать далее –>

Читайте также:

Зеленский за 9 марта: Мы уже показали, на что способна Украина

Зеленский за 9 марта: Мы уже показали, на что способна Украина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
8182
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация