Перелом в войне и победа Украины за умы мира: основные тезисы выступления Зеленского в Конгрессе

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского в американском Конгрессе длилось около получаса и время от времени перебивалось громкими аплодисментами американских конгрессменов. Причем украинскому лидеру члены американского парламента аплодировали стоя. Отметим, что всю речь в стенах Капитолия украинский лидер произнес на английском языке.

В ней он призвал наказать Россию, оказать поддержку украинским военным и поблагодарил США за постоянную помощь Украине.

Президент Украины Зеленский убежден, что Украина победила Россию в борьбе за умы мира. Также российская тирания потеряла контроль над украинцами. Следующая победа – на поле боя.

"Вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности Украина не упала. Украина жива и здорова", — сказал Зеленский. Оккупанты имеют значительное преимущество в артиллерии и другом вооружении, они сбрасывают на города все что можно, однако наши воины выстаивают;

Глава украинской нации верит, что в следующем году в войне с Россией наступит перелом. Сражение не может быть заморожено, ведь весь мир слишком зависим друг от друга, чтобы чувствовать себя в безопасности. Зеленский не сомневается в том, что храбрость украинцев и решительность американцев обеспечат свободу отстаивающих свои ценности людей.

Зеленский отметил важность поставок оружия и боеприпасов, поскольку наивно ожидать от России шагов к миру. Он напомнил собравшимся о важности санкций и привлечении России к ответственности за агрессию.

Украинский лидер Зеленский заверил Конгресс, что Украина не сдастся. По его словам, Украина держит свою линию обороны и никогда не сдастся. А битва при Бахмуте определит, как будут развиваться события. Если Patriot прекратят российские атаки, это защитит свободу, когда Россия не может достичь украинских городов. Он напомнил о том, что в этой геноцидной войне Россия нашла союзника – Иран. "Один террорист нашел другого террориста. Поэтому это вопрос времени, когда они нанесут удар по союзникам. Мы должны их остановить сейчас", — подчеркнул Зеленский.

Потому он призвал Конгресс ускорить победу Украины. "Это докажет агрессору, что нельзя ломать международные границы и совершать зверства". Зеленский заверил, что не просит американцев сражаться на украинской земле. Украинские военные смогут оперировать американскими танками и самолетами.

Он призвал конгрессменов усилить санкции, "чтобы Россия почувствовала, насколько разрушительна ее агрессия".

"Поставим на свое место всех, кто отрицает свободу", — заметил Зеленский.

Также Зеленский, как и обещал на фронте, подарил Конгрессу США флаг от защитников Бахмута, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подарила президенту Украины флаг США, который был вывешен над Капитолием в честь его визита в Вашингтон. Интересно, что украинский лидер получил американское знамя в специальном деревянном ящике-треугольнике.

Выступление Зеленского в американском Конгрессе

Перед выступлением в Капитолии Зеленский встретился с четырьмя лидерами Конгресса США. Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей.

Также Зеленский и Пелоси провели брифинг перед выступлением в Конгрессе. «Мы собрались сегодня, чтобы приветствовать смелого и мужественного президента Зеленского, чтобы воздать честь — не только ему — но и мужественному, объединенному народу Украины за то, что они делают для защиты демократии», — подчеркнула Пелоси. К тому же, Зеленский пообщался с журналистами и ответил на ряд вопросов.

Источники CNN сообщали, что во время выступления в Конгрессе Зеленский предложит провести мирный саммит зимой. Также он якобы должен был озвучить украинскую формулу мира.

Отметим, что в Офисе президента заявляли, что во время выступления в Конгрессе украинский лидер наметит главные ожидания Украины от последующих месяцев, ведь еще одной целью визита главы украинской нации в США является обсуждение взаимодействия Украины с США в следующем году.

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