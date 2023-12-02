"Переломный момент для Путина": Зеленский рассказал, чем могут обернуться президентские выборы в РФ

В настоящее время в России нет реальной политической оппозиции действующему президенту, отмечает Зеленский.

Российский президент-диктатор Владимир Путин окончательно потеряет легитимность – как законный руководитель – в результате состоявшихся в марте 2024-го недемократических выборов.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократически. Не важно, как они проходят – все знают, каков будет результат... Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Здесь "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира: признать их или нет. К слову, может быть переломный момент — нелегитимность президента Путина", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Запад должен понимать, что не следует признавать президентские выборы в РФ из-за их недемократичности. Более того, подчеркнул президент, внутри России сейчас нет реальной политической оппозиции диктатору Путину.

"Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию России, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же дьяволом в середине", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в интервью AP Зеленский рассказал о том, что в Украине больше всего пугает Россию. По его словам, это военно самодостаточная Украина.

Читайте также: