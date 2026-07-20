Диктатор Путин / © Associated Press

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Полномасштабная война против Украины может стать для России таким же историческим переломом, как Крымская война XIX века, после которой Российская империя надолго потеряла статус одного из ведущих мировых держав.

Об этом в авторской статье для итало-американского издания Voce di New York пишет журналист-международник Ренцо Чианфанелли.

Автор напоминает, что более 170 лет назад поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов обнажило экономическую отсталость, дипломатическую изоляцию и кризис государственного управления. Дальнейшие реформы императора Александра II частично модернизировали страну, но одновременно заложили основу для будущего кризиса российского самодержавия.

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По мнению Чианфанелли, нынешняя война против Украины может иметь схожие исторические последствия.

По его словам, Кремль рассчитывал на скорую победу, однако оказался втянутым в затяжной изнурительный конфликт без очевидной перспективы достижения своих целей. В то же время, Украина усиливает удары беспилотниками по территории России, поражая военные и стратегические объекты, в частности далеко от линии фронта.

«Надежды Путина восстановить величие России как ядерной сверхдержавы, взаимодействующей с США и Китаем на равных, мираж», — отмечает журналист.

Автор также отмечает, что Москва все больше зависит от Китая как в торговле, так и в дипломатической поддержке, хотя официально обе страны продолжают называть свои отношения равноправным партнерством.

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По мнению Чианфанелли, в отличие от XIX века, нынешнее руководство России вряд ли ответит на военные неудачи масштабными реформами. Кремль делает ставку на дальнейшую централизацию власти, усиление контроля над обществом и мобилизационные механизмы.

«История свидетельствует, что длительные, безрезультатные войны редко укрепляют авторитарные системы бесконечно», — отмечает автор.

По его словам, затяжные войны истощают ресурсы государства, сужают политический выбор и постепенно подрывают доверие, на котором держится авторитарная власть.

Подытоживая, журналист предполагает, что даже без формального военного поражения нынешняя война может стать историческим рубежом для России.

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«Вторая Крымская война может и не завершиться военным поражением. Однако она все равно может стать моментом, когда историки приходят к выводу, что Россия перестала быть независимым великим государством и вступила в длительную эпоху стратегической зависимости от Китая», — резюмирует Чианфанелли.

Ранее сообщалось, что Кремль дорого платит за войну. Приоритет военных усилий Москвы привел к тому, что экономика РФ подает все больше сигналов о кризисе.

Мы ранее информировали, что Кремль все сильнее испытывает последствия войны, а накопление внутренних проблем может вынудить диктатора Путина сесть за стол переговоров.

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