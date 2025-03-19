Перемирие, атака РФ и переговоры: Зеленский и Стубб сделали ряд важных заявлений

Одной из основных тем встречи двух лидеров было обсуждение продолжения оборонной поддержки и усиление ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта встретился в Хельсинки с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Лидеры обсуждали продолжение оборонной поддержки Украины, в том числе усиление ПВО, а также обсудили создание коалиции гражданских укрытий и вовлечение в нее ряда европейских стран.

Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеры страны сделали ряд заявлений по Украине.

ТСН.ua собрал главное, о чем рассказали Зеленский и Стубб во время общения с представителями медиа.

Окончание войны

Президент Зеленский считает, что война может закончиться в этом году, однако при условии предоставления гарантий безопасности для Украины.

"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но должны быть гарантии безопасности для Украины, иначе Путин придет снова с войной. Это его сущность", – сказал лидер страны.

Как заявил Зеленский, Киев рассматривает полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру.

"В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически он каждый год где-то воевал и разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", – заметил глава государства.

Кто будет представлять Украину на встрече в Саудовской Аравии

Как сообщил Зеленский, следующая встреча в Саудовской Аравии не будет дипломатической. Украина отправит свою техническую команду, которая будет обсуждать частичное прекращение огня, а также безопасность судоходства.

"С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются очень глубоко в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре", — уточнил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что соответствующая команда уже сформирована и работает ежедневно, потому что Россия ежедневно наносит удары.

Окончательный ответ

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими, как этого хочет Кремль. Глава государства подчеркнул, что это "красная линия", которую Киев не пересечет.

"Для нас "красной линией" является признание временно оккупированных украинских территорий российскими. Мы на это не пойдем", – сказал президент.

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Как отметил Зеленский, одним из чувствительных и сложных вопросов в потенциальных переговорах будет именно территориальный вопрос.

Глава государства подчеркнул, что любые переговоры являются "хрупкой возможностью закончить войну".

"Особенно, если речь идет о русских, пока демонстрирующих неготовность к окончанию войны", — высказался Зеленский.

Окружение ВСУ на Курщине

В Курской области украинские военные продолжают выполнять боевые задачи. Никакого окружения ВСУ нет, подчеркнул Зеленский.

"Я также проинформировал господина президента о российской дезинформации о ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши бойцы выполняют задачи, как это нужно для Украины", – подчеркнул он.

"Перемирие по-русски"

Ночью 19 марта РФ нанесла 150 ударов, в том числе по энергетическим объектам и больницам.

Атаки состоялись, несмотря на обещание Путина прекратить огонь, отметил Владимир Зеленский.

"Даже этой ночью после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики. Удары были по транспорту, поражены были, к сожалению, две больницы, по обычной городской инфраструктуре", — сказал он.

Впоследствии Зеленский уточнил, что Россия нанесла 145 ударов дронами, 4 ракетами С-300, 2 баллистическими ракетами "Искандер" по Сумской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

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В частности, враг поразил предприятия аграрной продукции, железную дорогу на Днепропетровщине и 21 обычный дом.

Глава государства подчеркнул, что обещания Путина не совпадают с реальными действиями, поэтому Украине необходима поддержка в обороне.

"То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, нужна поддержка нашей противовоздушной обороны, необходимо давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", — сказал президент.

Россия пытается ослабить позиции Украины

Блокирование помощи и важных данных для Украины является попыткой Путина ослабить позиции Украины и лишить ее средств для защиты.

По словам Зеленского, если Путин действительно хочет мира, то он не должен пытаться ослабить украинскую армию, забирая важную помощь и разведданные.

"Что самое главное, что мы теряем, если нет данных? У нас есть свои данные от других партнеров. А что мы теряем, если американских разведданных нет? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики", — отметил Зеленский.

Глава государства убежден, что Путин пытается заблокировать передачу разведданных, чтобы украинцы не могли оградить себя от баллистических ударов. Это свидетельствует о его намерении продолжать войну.

"Для чего это Путину? Если он не хочет нас убивать, зачем ему бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это говорит о том, что это неадекватные требования", — отметил Зеленский и добавил, что не следует идти на какие-либо уступки относительно помощи.

Переговорная команда Европы

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ни одна слабость перед Россией не останется без последствий. Он отметил, что Кремль всегда пытается использовать любые уступки в своих интересах.

Стубб выразил поддержку инициативам британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, отметив, что уже завтра в Лондоне состоятся встречи по военному планированию.

Лидер Финляндии отметил, что Украина имеет мощную переговорную команду, равно как и США и Россия.

Он считает, что ЕС должен создать собственную переговорную группу, чтобы усилить свои позиции в дипломатических процессах.

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Также Стубб заявил, что Украина, США и Европа хотят мира, но Россия должна доказать, что она также заинтересована в прекращении войны. Он отметил, что первый шаг к достижению мира – это прекращение огня.

"Есть только два ответа на предложение президента США: да или нет. Никаких условностей быть не может", — подчеркнул Стубб.

Глава государства отметил, что Украина не может принять прекращение огня на условиях Кремля. Стубб считает, что необходимо увеличить давление на Россию, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.

Самая сильная армия Европы

Александр Стубб отметил, что украинская армия является самой сильной в Европе.

"Украинские Вооруженные силы являются самыми сильными и современными в Европе", – подчеркнул он.

Стубб добавил, что украинское общество объединено. Украинцы показали чрезвычайную стойкость.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что в ответ получит Россия, если нарушит временное перемирие.

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