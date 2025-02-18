Перемирие без гарантий безопасности не прекратит войну в Украине - Макрон

Украине для долгосрочного мира нужно не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достижение мира в Украине возможно только при прекращении российской агрессии и должно быть обеспечено сильными гарантиями безопасности со стороны стран Европы. Он отметил, что без гарантий безопасности Россия может снова напасть на Украину через некоторое время.

Об этом президент Франции написал на своей странице в сети X.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после экстренного саммита в Париже, где собрались европейские лидеры, чтобы обсудить вопросы безопасности.

Макрон заявил, что Украине для долгосрочного мира требуется не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности.

Президент Франции подчеркнул, что без гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня будет носить лишь временный характер, поскольку Минские договоренности не смогли предотвратить эскалацию конфликта.

"Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевой момент. Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону – как сегодня, так и в будущем", – отметил Макрон.

Также французский президент отметил необходимость усиления европейской обороны и ускорение реализации стратегии суверенитета и безопасности ЕС, определенной на Версальском саммите в 2022 году.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европы на саммите 17 февраля в столице Франции высказали оговорку в Киеве об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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