"Перемирие для РФ неприемлемо" — Лавров отверг одно из ключевых условий соглашения

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Украины о перемирии неприемлемо для Москвы и отверг одно из ключевых условий предложенного соглашения.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, ему неизвестны детали двустороннего соглашения о безопасности между США и Украиной, однако он считает, что "это гарантии для того самого украинского режима, который проводит русофобскую, неонацистскую политику".

"Если цель состоит в том, чтобы сохранить этот режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать использовать его как плацдарм для создания угроз в Российской Федерации, то в будущем мира не будет", - добавил Лавров.

Также, по его словам, США в своем 28-точечном плане якобы потребовали от Киева обеспечить права национальных меньшинств, включая языковые и религиозные права.

"Европа и Киев "перелопатили" план США, они вычеркнули из своего плана по урегулированию требования соблюдать права нацменьшинств", - говорит Лавров.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на восемь источников сообщило, что администрация Трампа связывает предоставление гарантий безопасности Украине с согласием Киева на мирное соглашение, которое предусматривает выход ВСУ с неоккупированных территорий Донбасса. Вашингтон предлагает усилить вооружение украинской армии для укрепления обороны в мирное время после завершения войны.

Также ранее представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевым условием Кремля для прекращения войны против Украины остается полный вывод ВСУ за пределы Донбасса. Несмотря на одобрение "мирных инициатив" США, Песков подчеркнул, что любые переговоры возможны только после достижения Россией всех ее стратегических целей.