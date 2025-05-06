Перемирие и переговоры с США об Украине: у Путина сделали новые заявления

Спикер президента России Дмитрий Песков / © УНІАН

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Спикер президента России Дмитрий Песков сделал заявления об актуальности предложенного Москвой перемирия по случаю 9 мая и о работе с США по вопросу Украины.

Спикера российского диктатора цитируют средства массовой пропаганды.

Так, по словам Пескова, инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном майском перемирии актуальна, несмотря на якобы отсутствие реакции со стороны Украины.

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«Я хотел бы напомнить нашу позицию — огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима (так в РФ называют легитимную украинскую власть — ред.) не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ«, — принялся уверять пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Песков также заявил, что пока нет речи об изменении посредника в урегулировании войны в Украине, Россия продолжает работать с США.

Напомним, Путин в одностороннем порядке объявил о трехдневном перемирии в войне против Украины по случаю российского Дня победы 9 мая. На эту инициативу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это «очередной попыткой манипуляций», предложив 30-дневное полное прекращение огня. На предложение Зеленского о месячном перемирии в Кремле ответили отказом.

Зеленский объяснил, что Украина не согласилась на майское перемирие длиной всего три дня, ведь согласие означало бы «дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно» посетить парад в Москве 9 мая. По словам президента, Киев предложил прекращение огня на 30 дней, «потому что невозможно за три, пять, семь дней не о чем договориться. Давайте честно».

К слову, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон также призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, однако Кремль в очередной раз отклонил западные предложения. В Москве настаивают, что любое прекращение огня возможно только с учетом российских «территориальных реалий» и «интересов по безопасности».