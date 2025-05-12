Перемирие и переговоры в Стамбуле: переиграет ли Путин союзников Украины

После предложения о 30-дневном перемирии Владимир Пуитн заявил о переговорах.

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Украина и союзники ищут пути к прекращению огня и завершению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о 30-дневном режиме тишины, который должен начаться 12 мая.

США, ЕС и Китай поддерживают эту инициативу, однако в Кремле не спешат ответить

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Вместо этого глава РФ Владимир Путин требует переговоров в Стамбуле.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Прекращение огня на 30 дней

Президент Украины после встречи «коалиции решительных» 10 мая заявил о том, что с 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как отметил Владимир Зеленский, США поддерживают эту позицию.

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Зеленский подчеркнул, что перемирие должно быть всеобъемлющим (в воздухе, на море и суше) и продолжаться месяц, чтобы дать шанс дипломатии. За это время планируется определить основы мира.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.

«Всеохватное (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения самой большой и длинной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, прекратите убийства сейчас», — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что если Россия согласится на безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море, а мониторинг будет эффективным, это может стать началом мирных переговоров.

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Ультиматум Путину

Премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил Путина: если Россия не согласится на 30-дневное перемирие без условий, союзники усилят давление. Об этом он заявил после встречи Коалиции желающих в Киеве.

«Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов… Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил он.

В свою очередь спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что в случае отказа России от перемирия, Германия введет новые санкции.

«Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям», — заявил Корнелиус.

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Франция вслед за Германией поставила Путину дедлайн по безусловному 30-дневному прекращению огня и пригрозила введением дополнительных санкций.

Украинский министр Андрей Сибига уточнил, что в случае отказа России, ЕС введет санкции против банковского сектора, Центробанка РФ, российской энергетики.

Также источники агентства Bloomberg сообщили, что президент США поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые санкции против РФ.

Реакция мира на перемирие

Китай поддержал предложение от Украины, ЕС и Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня.

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Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин поддерживает мирные инициативы и готов сотрудничать для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.

«Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из «кризиса» является диалог и переговоры», — подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства.

В свою очередь министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ продемонстрировать готовность к миру, согласившись на безусловное прекращение огня в Украине.

«Россия должна немедленно заявить, хочет ли она мира, приняв безусловное 30-дневное прекращение огня без промедлений», — написал дипломат в соцсети Х.

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Что говорят в РФ

Кремль отреагировал на угрозы Германии по введению новых санкций в случае отказа РФ от перемирия.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что «ультиматумы неприемлемы в диалоге с Россией».

После посещения Киева лидерами Европы 10 мая, которое предложило 30-дневное перемирие с 12 мая, Путин отклонил эту инициативу. Он предложил вернуться к переговорам в «Стамбульском формате», действовавшем в начале войны.

Переговоры в Турции

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.

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По его словам, переговоры должны состояться без предварительных условий.

Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп в своей соцсети.

Главное условие для переговоров

В свою очередь президент Украины согласился на прямые переговоры с РФ.

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Комментируя предложение Путина, Зеленский отметил, что встреча в Турции возможна при прекращении огня.

Мы готовы встречаться. Но сначала тишина», — сказал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя инициативу, заявил: «Без прекращения огня никаких переговоров быть не может. Оружие должно замолчать, чтобы заговорила дипломатия».

Такую же позицию придерживается министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который подчеркнул, что главное условие для начала любых переговоров — это режим тишины.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц также ожидает, что сначала Москва согласится на прекращение огня, а тогда уже будут реальные переговоры.

Кроме того, страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле.

Тактика Путина

Предложение Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая — это попытка избежать обязательств по 30-дневному перемирию, пишет Skynews. Кремль, похоже, был удивлен европейским ультиматумом.

Путин заявил, что обсудит детали перемирия только после переговоров, пригласив Турцию в качестве посредника. Однако журналисты отмечают, что Анкара еще не подтвердила свое участие.

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Российский лидер продолжает утверждать, что РФ «готова к серьезным переговорам», но его предложение выглядит как тактика затягивания времени, отмечает Skynews.

В аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин пытается манипулировать в вопросе прекращения огня в Украине, а также нарушить единство между Украиной, Европой и США по поводу 30-дневного перемирия.

Кремль активизировал информационную кампанию, пытаясь продвинуть свои условия капитуляции через западные СМИ.

Аналитики отмечают, что выступления Путина 11 мая и интервью Пескова являются частью этой стратегии, направленной на создание впечатления о неизбежности российской победы.

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В ISW отмечают, что это риторический манёвр, который должен скрыть военные неудачи РФ. На самом деле, Россия продолжает требовать полной капитуляции Украины, не демонстрируя подлинной готовности к переговорам. Кремль одновременно проводит агрессивную информационную кампанию на Западе и военные атаки в Украине.

«Важная встреча»

Президент США заявил, что вероятная встреча между Украиной и Россией 15 мая в Турции «очень важна», и надеется, что ее результаты будут положительными.

Также он считает, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность визита в Турцию. Он отметил, что присоединится к встрече, если это будет необходимо.

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В свою очередь Владимир Зеленский надеется, что Трамп таки будет присутствовать на потенциальных переговорах.

«Конечно, мы бы все в Украине хотели, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Благодарю всех, кто помогает», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее глава государства заявлял, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате.

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