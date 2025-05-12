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Перемирие и переговоры в Стамбуле: переиграет ли Путин союзников Украины
Украина и союзники требуют 30-дневного прекращения огня, но Путин отказывается.
Украина и союзники ищут пути к прекращению огня и завершению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о 30-дневном режиме тишины, который должен начаться 12 мая.
США, ЕС и Китай поддерживают эту инициативу, однако в Кремле не спешат ответить
Вместо этого глава РФ Владимир Путин требует переговоров в Стамбуле.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
Прекращение огня на 30 дней
Президент Украины после встречи «коалиции решительных» 10 мая заявил о том, что с 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня на 30 дней.
Как отметил Владимир Зеленский, США поддерживают эту позицию.
Зеленский подчеркнул, что перемирие должно быть всеобъемлющим (в воздухе, на море и суше) и продолжаться месяц, чтобы дать шанс дипломатии. За это время планируется определить основы мира.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал ожидаемое 30-дневное прекращение огня началом процесса завершения войны в Украине.
«Всеохватное (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения самой большой и длинной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, прекратите убийства сейчас», — подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что если Россия согласится на безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море, а мониторинг будет эффективным, это может стать началом мирных переговоров.
Ультиматум Путину
Премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил Путина: если Россия не согласится на 30-дневное перемирие без условий, союзники усилят давление. Об этом он заявил после встречи Коалиции желающих в Киеве.
«Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов… Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил он.
В свою очередь спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что в случае отказа России от перемирия, Германия введет новые санкции.
«Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям», — заявил Корнелиус.
Франция вслед за Германией поставила Путину дедлайн по безусловному 30-дневному прекращению огня и пригрозила введением дополнительных санкций.
Украинский министр Андрей Сибига уточнил, что в случае отказа России, ЕС введет санкции против банковского сектора, Центробанка РФ, российской энергетики.
Также источники агентства Bloomberg сообщили, что президент США поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые санкции против РФ.
Реакция мира на перемирие
Китай поддержал предложение от Украины, ЕС и Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин поддерживает мирные инициативы и готов сотрудничать для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.
«Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из «кризиса» является диалог и переговоры», — подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства.
В свою очередь министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ продемонстрировать готовность к миру, согласившись на безусловное прекращение огня в Украине.
«Россия должна немедленно заявить, хочет ли она мира, приняв безусловное 30-дневное прекращение огня без промедлений», — написал дипломат в соцсети Х.
Что говорят в РФ
Кремль отреагировал на угрозы Германии по введению новых санкций в случае отказа РФ от перемирия.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что «ультиматумы неприемлемы в диалоге с Россией».
После посещения Киева лидерами Европы 10 мая, которое предложило 30-дневное перемирие с 12 мая, Путин отклонил эту инициативу. Он предложил вернуться к переговорам в «Стамбульском формате», действовавшем в начале войны.
Переговоры в Турции
Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.
По его словам, переговоры должны состояться без предварительных условий.
Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.
«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп в своей соцсети.
Главное условие для переговоров
В свою очередь президент Украины согласился на прямые переговоры с РФ.
Комментируя предложение Путина, Зеленский отметил, что встреча в Турции возможна при прекращении огня.
Мы готовы встречаться. Но сначала тишина», — сказал Зеленский.
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя инициативу, заявил: «Без прекращения огня никаких переговоров быть не может. Оружие должно замолчать, чтобы заговорила дипломатия».
Такую же позицию придерживается министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который подчеркнул, что главное условие для начала любых переговоров — это режим тишины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также ожидает, что сначала Москва согласится на прекращение огня, а тогда уже будут реальные переговоры.
Кроме того, страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле.
Тактика Путина
Предложение Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая — это попытка избежать обязательств по 30-дневному перемирию, пишет Skynews. Кремль, похоже, был удивлен европейским ультиматумом.
Путин заявил, что обсудит детали перемирия только после переговоров, пригласив Турцию в качестве посредника. Однако журналисты отмечают, что Анкара еще не подтвердила свое участие.
Российский лидер продолжает утверждать, что РФ «готова к серьезным переговорам», но его предложение выглядит как тактика затягивания времени, отмечает Skynews.
В аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин пытается манипулировать в вопросе прекращения огня в Украине, а также нарушить единство между Украиной, Европой и США по поводу 30-дневного перемирия.
Кремль активизировал информационную кампанию, пытаясь продвинуть свои условия капитуляции через западные СМИ.
Аналитики отмечают, что выступления Путина 11 мая и интервью Пескова являются частью этой стратегии, направленной на создание впечатления о неизбежности российской победы.
В ISW отмечают, что это риторический манёвр, который должен скрыть военные неудачи РФ. На самом деле, Россия продолжает требовать полной капитуляции Украины, не демонстрируя подлинной готовности к переговорам. Кремль одновременно проводит агрессивную информационную кампанию на Западе и военные атаки в Украине.
«Важная встреча»
Президент США заявил, что вероятная встреча между Украиной и Россией 15 мая в Турции «очень важна», и надеется, что ее результаты будут положительными.
Также он считает, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.
Кроме того, Трамп рассматривает возможность визита в Турцию. Он отметил, что присоединится к встрече, если это будет необходимо.
В свою очередь Владимир Зеленский надеется, что Трамп таки будет присутствовать на потенциальных переговорах.
«Конечно, мы бы все в Украине хотели, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Благодарю всех, кто помогает», — подытожил Владимир Зеленский.
Ранее глава государства заявлял, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате.
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