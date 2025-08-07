Перемирие и территориальные уступки: у Зеленского отреагировали на озвученные СМИ "мирные предложения" США

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин выразил сомнение в достоверности обнародованных в СМИ «мирных предложений» от США, которые якобы обсуждались во время последнего визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Содержание договоренностей, которые якобы были достигнуты во время переговоров в Кремле, раскрыл утром 7 августа польский портал Onet.

По информации издания, американские предложения включают:

Реклама

прекращение огня в Украине, а не мир,

фактическое признание российских территориальных завоеваний (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет),

снятие большинства санкций, наложенных на Россию, и в долгосрочной перспективе также возвращение к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть к импорту российского газа и нефти.

В пакете также отсутствует гарантия нерасширения НАТО — пункт, который постоянно требуют россияне. Москва также не получила обещания прекратить военную поддержку Украины.

Польское издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что россияне согласны с последним пунктом.

В сообщении в сети Х советник Зеленского Дмитрий Литвин иронически заметил, что Уиткофф или Ушаков (помощник президента Путина по внешнеполитическим вопросам) вряд ли «успели поговорить с этим порталом» после вчерашних переговоров.

«Вчера в разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — подчеркнул он.

Реклама

Напомним, после встречи Уиткоффа с Путиным в Москве 6 августа Трамп заявил, что был достигнут значительный прогресс по завершению войны в Украине, но не озвучил подробностей.