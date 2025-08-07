Перемирие и завершение войны: как будут развиваться события после 8 августа — источник

Война России против Украины / © ТСН

Реклама

Реальное завершение войны и устойчивый мир возможны только после встречи на уровне лидеров Украины, США и России. В то же время Кремль до сих пор не дал ответа на предложение о прекращении огня или хотя бы «перемирия в воздухе».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с содержанием переговоров.

«Мы все знаем, кто принимает решение в России. Мы знаем, что на него [президента РФ Владимира Путина] может влиять только Америка. И, конечно, должен быть украинский лидер, потому что это война против Украины», — сказал неназванный собеседник издания.

Реклама

Он также предположил, что последние дипломатические события могут стать очередным маневром со стороны Путина, чтобы обойти определенный Дональдом Трампом дедлайн для прекращения огня - 8 августа.

По словам собеседника, в Кремле до сих пор не дали никакого вразумительного ответа на предложения Украины по прекращению боевых действий.

«Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или вообще», — добавил он.

Источник подчеркнул, что главный вопрос состоит в том, какие последствия для РФ будут в случае, если Путин не выполнит ультиматум Трампа.

Реклама

Собеседник также отметил, что участником предстоящих переговоров по мирному урегулированию должна быть европейская сторона, при этом Дональд Трамп открыт к предложениям.

«Нам нужно, чтобы европейцы были в процессе решений, потому что война – в Европе и решение – о Европе. И вчера на звонке Трамп был открыт для обсуждений», — сказал он.

Что касается возможной даты такой встречи, источник отметил, что все еще в процессе обсуждений.

Напомним, в четверг, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и об имеющихся дипломатических возможностях для завершения войны.

Реклама

Ранее президент Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном , проинформировав о переговорах с Трампом. После этого разговора он подчеркнул, что в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну.

Также украинский лидер пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, отметив, что Украина и Германия все равно видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром.

Напомним, в вечернем обращении 6 августа президент Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Виткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.