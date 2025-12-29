Перемирие или ловушка?: CNN назвало основные моменты новой встречи Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп. / © Associated Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов. После ее завершения главы государств не заявили о существенном прорыве в изнурительных усилиях по прекращению войны.

О выводах встречи Трампа с Зеленским сообщает CNN.

Оба президента подчеркнули, что процесс сложен и займет больше времени. Более того — Трамп, несмотря ни на что, выразил относительно благосклонное отношение к позициям агрессорки России, но также похвалил Зеленского и в очередной раз подчеркнул, мол, уверен, что мир близко.

По словам Трампа, команды США, Украины и Европы продолжат встречаться в течение следующих недель. Также ожидается, что он снова поговорит с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Основные выводы по воскресной встрече

1. Война либо закончится, либо продлится долго

Трамп продолжает настаивать, мол, нет никаких сроков для завершения войны в Украине. Впрочем, он отметил интенсивность переговоров, которые от США возглавляют его посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Мол, настало лучшее время, чтобы положить конец почти четырехлетней войне.

«Я думаю, что мы находимся на завершающей стадии переговоров и увидим. Это либо закончится, либо продлится еще долго, и миллионы людей будут убиты», — сказал Трамп.

CNN отмечает, что Трамп разочарован темпами мирных переговоров и по очереди обвиняет то Зеленского, то Путина в неспособности прекратить конфликт. Во время своей избирательной кампании он не раз заявил, что сможет решить войну в течение 24 часов. после вступления в должность. Но сейчас он говорит, что это сложнее. В частности, потому, что ему не удалось наладить теплые личные отношения с Путиным.

«Есть один или два очень сложных вопроса, очень сложные вопросы, но я думаю, что мы справляемся очень хорошо. Мы добились значительного прогресса сегодня, но на самом деле мы добились этого за последний месяц. Это не соглашение за один день, это очень сложное дело», — неуверенно высказался глава Белого дома, подчеркивающий лишь трудности в урегулировании.

2. Путина не было, но его не забыли

Издание отмечает, что физическое отсутствие Владимира Путина на переговорах в воскресенье не означало, что его присутствие не ощущалось. Трамп разговаривал с фюрером более часа до начала переговоров с Зеленским. О разговоре, говорят в Кремле, просил президент США.

«Это закономерность, которая беспокоила сторонников Украины в прошлом: перед встречей с Зеленским Трамп выслушивает точку зрения Путина, а следующая встреча происходит не так. Такая же последовательность повторилась в октябре, когда — после разговора с Путиным — Трамп отказался поставлять Украине новые ракеты дальнего радиуса действия, хотя раньше казалось, что он открыт к этой идее», — подчеокивает CNN.

На этот раз разговор Трампа с Путиным не исключил положительную встречу с Зеленским. Но Трамп похвалил Путина в одной сфере: как справился с Запорожской АЭС, являющейся ключевым камнем преткновения в переговорах.

Трамп заявил, мол, по его мнению, глава Кремля все еще всерьез настроен на мир: «Он хочет, чтобы это произошло. Он хочет увидеть это. Он очень решительно сказал мне это, я ему верю».

3. Последние 10%

Перед встречей во Флориде Владимир Зеленский заявил, что 90% условий мирного плана были согласованы. Это повторяет цифру, озвученную американскими чиновниками. Позже президент Украины назвал ту же цифру, хотя Трамп сказал, что ему не нравится использовать проценты.

«Однако остальные 10% оказалось так трудно решить, на что намекал Зеленский. Основными камнями преткновения является судьба атомной электростанции и вопросы территорий», — говорится в материале.

Впрочем, Трамп предположил, что вроде бы лучше сделать территориальные уступки сейчас — к дальнейшему вторжению армии РФ.

«Часть этой земли уже захвачена. Часть этой земли может быть захвачена в течение следующих нескольких месяцев. И не лучше ли вам заключить сделку сейчас?» — сказал он.

Заметим, что в преддверии встречи Зеленский продемонстрировал гибкость, заявив, что готов вынести любое мирное соглашение на референдум. Впрочем, для его проведения необходимо прекращение огня. Впрочем, Москва наотрез отказалась от этого.

Однако во время телефонного разговора Трампа с Путиным оба лидера заявили, мол, «в общем-то разделяют схожие взгляды» на то, что временное перемирие только затянет конфликт в Украине. После встречи с Зеленским Трамп заявил, что «мы приближаемся к соглашению» о судьбе региона, которую он назвал «одним из главных вопросов».

4. Сложные отношения

Первая встреча президентов в феврале во время второго срока Трампа была катастрофической. Впрочем, ни одна из их последующих переговоров не переросла в такую остроту. Приветствуя Зеленское имение в Палм-Бич, Трамп выразил ему похвалу.

«Этот джентльмен очень упорно работал и очень храбр, и его люди очень храбрые», — сказал американский лидер.

Зеленский начал и завершил свою речь с благодарности Трампу. Примечательно, что президент США и вице-президент Джей Ди Венс в феврале упрекнули украинского президента за то, что он вроде бы не выразил благодарности американским лидерам за их роль в посредничестве.

CNN отмечает, что ранее Трамп использовал Мар-а-Лаго для развития более личных отношений со своими мировыми коллегами, включая китайского лидера Си Цзиньпина и покойного премьер-министра Японии Синдзо Абе.

«Хотя это, похоже, не было непосредственной целью воскресной встречи — Зеленский приехал в Палм-Бич, потому что Трамп проводит здесь праздники — обстановка все же обеспечила менее официальный фон, чем Овальный кабинет или комната заседаний Кабинета министров Белого дома», — говорится в статье.

Напомним, 28 декабря во Флориде состоялась встреча Зеленского с Трампом. Лидеры и делегации встретились на рабочем обеде в личной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что американский президент угощает украинскую делегацию куриным бульоном, стейками, картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.