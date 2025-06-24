Перемирие между Ираном и Израилем: политолог оценил последствия для Украины

Война Ирана и Израиля

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Во вторник, 24 июня, вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Есть предварительные последствия и прогнозы по Украине.

Об этом написал политолог Вадим Денисенко.

По словам Денисенко, в истории Иран — Израиль сложилась почти идеальная патовая ситуация:

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Израиль хочет сменить режим в Иране, но не может;

США теоретически могут снять режим аятолла, но не хотят;

Иран не хочет и не может воевать, но хочет сохранить режим;

Китай просто ожидает, но против большой войны;

Россия одновременно хочет войны, которую не готова снабжать оружием и при этом главная цель Путина состоит в том, чтобы не ссориться с Трампом.

«Будет ли этот мир относительно длительным прежде всего Израиля. Все остальные игроки не хотят эскалации (Россия здесь не является игроком).

Что касается российско-украинской войны, то сегодня мы, на первый взгляд, вернулись в ситуацию минус две недели.

«Но здесь есть два важных новых фактора: раскол Европы в вопросах Израиль-Иран (менее важен) и новые рейтинги Трампа, которые наверняка все-таки пойдут вверх после перемирия. Это тот фактор, который будет тормозить возможности давления на Трампа по поводу введения санкций против России», – пояснил он.

Также скорейшее окончание войны резко уменьшает угрозу того, что США не будут продавать нам оружие.

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По словам Денисенко, отказ Трампа приехать на саммит НАТО — это во многом тот же «трюк», что и со срочным отъездом из G-7. Трамп не хочет сейчас говорить об Украине и России и подвешивает Европу в главном вопросе — вопросе безопасности.

«Я говорил и продолжаю считать: для нас сейчас важнейшими переговорами являются переговоры в треугольнике США — ЕС — Украина, где есть три вопроса: пошлины (вопрос подвешен на несколько месяцев), безопасность (вопрос пока даже не рассматривается) и вопрос нашего мира (вопрос переносится после летнего наступления Путина)», — отмечает Денисенко.

Еще один важный нюанс – Трамп очень хочет одновременно получить преференции от «предложений Дмитриева» и заставить ЕС согласиться на перенос высокотехнологичных производств в США. И это будет главная тема кулуарных дискуссий лета, говорит Денисенко, и, возможно, реальных переговоров осени. От результативности этих переговоров будет зависеть вопрос мирных переговоров по Украине.

«Я здесь сознательно выношу за скобки переговоры США — Китай, потому что, похоже, у Трампа здесь пока нет козырей. Ему важнее перетащить на свою сторону Европу», — заключил он.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращение огня Израилем и Ираном «вступило в силу».

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», - подчеркнул американский лидер.

Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня после обмена ракетными обстрелами. По его словам, "12-дневная война" завершится после поэтапного внедрения в течение 24 часов. Иран должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами.