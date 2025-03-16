Перемирие между Украиной и РФ: новый премьер Канады сделал заявление

Россия должна согласиться на прекращение огня против Украины.

Об этом в соцсети X написал новый премьер-министр Канады Марк Карни после разговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским "и многими ближайшими союзниками, которые говорили о пути Украины к миру".

"Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. Теперь Россия должна прекратить промедление и нападения. Настало время для России добросовестно сесть за стол переговоров. Согласно договоренности G7 в Шарлевуа, мы усилим мониторинг санкций, чтобы поощрить Украину, чтобы поддерживать Украину. Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела военную поддержку, необходимую для защиты – сейчас и в будущем", – отметил Карни.

Напомним, Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение США ввести временный режим прекращения огня в российско-украинской войне, но, по его словам, "есть нюансы". Москва намерена получить от Вашингтона ответы на некоторые вопросы. Путина, в частности, интересует, продлится ли в Украине мобилизация во время перемирия и будет ли в это время Украина получать западное оружие.

Читайте также: